Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.10768 комментариев
В секторе Газа число погибших от голода достигло 175
За последнее время в секторе Газа от голода скончались 175 человек, среди которых 93 ребенка, зафиксированы новые смерти в больницах анклава.
Число умерших от голода в секторе Газа достигло 175, включая 93 ребенка, передает ТАСС. Об этом сообщил Минздрав палестинского анклава в своем телеграм-канале. За последние сутки в больницах Газы зарегистрировали еще шесть случаев смерти, связанных с голодом и недоеданием, отметили в ведомстве.
По информации Минздрава, общее число жертв эскалации конфликта в Газе с октября 2023 года составляет 60430 человек. Кроме того, более 148 тыс. человек получили ранения в результате ongoing военных действий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по сектору Газа, в результате которых погибли более 100 палестинцев. Во время стрельбы у центра гуманитарной помощи в Газе были убиты более 10 человек. ООН попросили официально признать сектор Газа зоной голода.