Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.6 комментариев
Нетаньяху допустил военное освобождение заложников в секторе Газа
ABC: Премьер Израиля Нетаньяху рассматривает военный сценарий освобождения заложников
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху исследует возможность применения военной силы для освобождения израильских граждан, удерживаемых в Газе, из-за затянувшихся переговоров с ХАМАС, сообщает канал ABC.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает силовой вариант освобождения израильских заложников, находящихся в секторе Газа, сообщает телеканал ABC со ссылкой на представителя израильских властей, передает РИА «Новости».
По информации канала, Нетаньяху активно продвигает военное решение для освобождения оставшихся в Газе заложников.
Журналист Барак Равид из Axios заявил, что глава израильского правительства намерен расширять военные действия в Газе из-за отсутствия прогресса на переговорах с движением ХАМАС.
Ранее газета Jerusalem Post отмечала, что на согласование новой сделки между Израилем, США и ХАМАС могут уйти месяцы. Одним из ключевых требований ХАМАС остается разрешение на въезд сотен грузовиков с гуманитарной помощью в сектор в обмен на продолжение переговорного процесса.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц назвал освобождение заложников ХАМАС условием для достижения мира.
Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что инициатива Эммануэля Макрона о признании Палестины усиливает шантаж со стороны ХАМАС и мешает текущим переговорам.
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности вернуться к переговорам с Израилем после прекращения голода и снятия блокады гуманитарной помощи в секторе Газа.