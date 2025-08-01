ХАМАС заявило о готовности к переговорам с Израилем при двух условиях

Tекст: Ирма Каплан

«ХАМАС подтвердило, что палестинское сопротивление и его оружие представляют собой «национальное и законное право, пока сохраняется режим оккупации. В заявлении также подчеркивается, что «от них нельзя отказаться, кроме как путем восстановления наших полных прав и создания независимого, полностью суверенного государства», – приводит выдержки из заявления ХАМАС телеканал Almayadeen.

ХАМАС подчеркивает, что прекращение геноцида и этнических чисток, практикуемых оккупационными властями, и последующее прекращение оккупации являются «первым шагом в любых серьезных международных действий.

Движение пояснило, что его позиция основана на том, что оно «рассматривает как неотъемлемое и естественное право палестинского народа признание полностью суверенного Государства Палестина», к тому же это является плодом его продолжающейся борьбы и уважением к нормам международного права.

«Мы готовы вернуться к переговорам, как только помощь дойдет до тех, кто ее заслуживает, а гуманитарный кризис и голод в секторе Газа прекратятся», – заявили в ХАМАС.

Движение заявило, что переговоры в условиях голода, (который не признается израильской стороной), «лишает их сути и цели борьбы», и призвало международное сообщество и заинтересованные стороны принять немедленные меры для прекращения массового уничтожения людей, обеспечить продовольствием палестинский народ во всех районах сектора Газа без ограничений и обеспечить его защиту.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Затем об этом же заявила Британия и Канада.

При этом впервые арабские и европейские государства совместно выступили с призывом к ХАМАС отказаться от управления сектором Газа, поддержав соответствующую декларацию.