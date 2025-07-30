На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.17 комментариев
Арабские страны впервые призвали ХАМАС отказаться от власти
Впервые арабские и европейские государства совместно выступили с призывом к ХАМАС отказаться от управления сектором Газа, поддержав соответствующую декларацию.
Документ, призывающий ХАМАС сложить полномочия в секторе Газа, поддержали семнадцать стран, включая членов Лиги арабских государств и ЕС, передает РБК.
В декларации подчеркивается необходимость прекращения правления ХАМАС и передачи оружия Палестинской автономии при участии международного сообщества для создания суверенного палестинского государства.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил: «Арабские страны и страны Ближнего Востока впервые осудили ХАМАС, осудили события 7 октября, призвали к разоружению ХАМАС, исключению его из управления Палестиной и выразили намерение нормализовать отношения с Израилем в будущем».
Документ был согласован на конференции ООН по возобновлению переговоров о создании двух государств для Израиля и Палестины. США и Израиль участия в обсуждении не принимали. Западные страны, помимо прочего, поддержали размещение в Газе иностранных сил для стабилизации после окончания войны.
Ранее Франция заявила о намерении признать Государство Палестина в ходе сентябрьской сессии Генассамблеи ООН.
Госдеп США назвал такие намерения Франции безрассудными. Британия выразила готовность признать Палестину при условии сохранения израильской блокады Газы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о манипуляциях Запада признанием Палестины.