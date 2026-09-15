Израиль заявил об уничтожении двух командиров ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ: Израильские военные ликвидировали двух командиров ХАМАС в Газе

Tекст: Валерия Городецкая

По данным армейской пресс-службы, удары были нанесены в районах Хан-Юниса и Газы, передает РИА «Новости». «Вчера ЦАХАЛ нанес удар в районе Хан-Юниса и ликвидировал террориста Рафата Абу Замара, командира роты в оперативном штабе ХАМАС... В результате еще одного удара в районе Газы ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАС Мухаммеда Агура», – говорится в официальном заявлении военных.

Один из убитых командиров отвечал за подготовку бойцов к масштабной атаке осенью 2023 года и продолжал тренировать новобранцев. Второй радикал специализировался на производстве вооружений для группировки.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что оба боевика планировали новые нападения на израильских солдат и мирных жителей, пытаясь восстановить военный потенциал организации.

В начале сентября израильские военные нанесли точечный удар по руководителю военного крыла ХАМАС на севере сектора Газа.

В конце августа силы ЦАХАЛ устранили двух участников нападения на еврейское государство 7 октября 2023 года.

В начале того же месяца армия обороны Израиля ликвидировала командиров батальона «Магази» и спецподразделения «Нухба».