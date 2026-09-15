Военный ВСУ и два его сообщника осуждены за хищение гуманитарной помощи

Военного ВСУ и двух его сообщников осудили на семь лет за хищение гумпомощи

Tекст: Тимур Шайдуллин

Военнослужащий ВСУ вместе с женой и двумя соучастниками получили тюремные сроки за масштабные махинации с гуманитарной помощью. Злоумышленники действовали в подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишет РИА «Новости».

«Прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны… доказали в суде вину четырех человек, которые по поддельным документам о нуждах воинских частей получали гуманитарную помощь и имущество… имитировали их передачу военным, а часть продавали», – говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

Схема была организована военнослужащим одной из частей. Подельники обращались в благотворительные фонды, религиозные общины и органы власти, используя фальшивые бумаги.

В итоге суд приговорил организатора к семи годам тюрьмы, его гражданского соучастника – к пяти годам и трем месяцам. Жена организатора и еще один военный получили по пять лет. При этом они освобождены от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель департамента госзакупок Минобороны Украины организовал масштабную схему хищения средств на продуктах для армии.

Ранее стало известно, что командир одного из подразделений ВСУ продал через интернет сотни похищенных беспилотников. А группа дезертиров в Запорожье украла гуманитарную помощь на восемь миллионов гривен.