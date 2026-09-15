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    В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему за проблему миграции взялись только сейчас

    Не так часто нововведения в государственной политике встречают столь безоговорочную поддержку, как это происходит с последними решениями в сфере миграции. Правда, нередко можно услышать вопросы из серии: «А почему сразу нельзя было сделать по уму?»

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская оппозиция ненавидит здравый смысл из принципа

    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    15 сентября 2026, 15:48 • Новости дня

    Военный ВСУ и два его сообщника осуждены за хищение гуманитарной помощи

    Военного ВСУ и двух его сообщников осудили на семь лет за хищение гумпомощи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский военнослужащий и его сообщники осуждены на сроки до семи лет за хищение гуманитарной помощи на сумму более 156 тыс. долларов, сообщил офис генпрокурора Украины.

    Военнослужащий ВСУ вместе с женой и двумя соучастниками получили тюремные сроки за масштабные махинации с гуманитарной помощью. Злоумышленники действовали в подконтрольном Киеву городе Запорожье, пишет РИА «Новости».

    «Прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны… доказали в суде вину четырех человек, которые по поддельным документам о нуждах воинских частей получали гуманитарную помощь и имущество… имитировали их передачу военным, а часть продавали», – говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины.

    Схема была организована военнослужащим одной из частей. Подельники обращались в благотворительные фонды, религиозные общины и органы власти, используя фальшивые бумаги.

    В итоге суд приговорил организатора к семи годам тюрьмы, его гражданского соучастника – к пяти годам и трем месяцам. Жена организатора и еще один военный получили по пять лет. При этом они освобождены от отбывания наказания с трехлетним испытательным сроком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель департамента госзакупок Минобороны Украины организовал масштабную схему хищения средств на продуктах для армии.

    Ранее стало известно, что командир одного из подразделений ВСУ продал через интернет сотни похищенных беспилотников. А группа дезертиров в Запорожье украла гуманитарную помощь на восемь миллионов гривен.

    14 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    Российские военные ликвидировали в зоне СВО кадрового британского военного
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военнослужащие ВС России в зоне проведения специальной военной операции уничтожили кадрового британского военного, сражавшегося на стороне украинской армии, а также трех офицеров ВСУ.

    Российские военнослужащие уничтожили в зоне проведения специальной военной операции британского кадрового военного, сражавшегося в рядах украинской армии, передает ТАСС. Также были ликвидированы трое украинских офицеров, среди которых старший лейтенант Национальной гвардии Украины.

    «Министерство обороны Великобритании сообщило о гибели своего военнослужащего на Украине в результате «трагического инцидента». Это уже не первый случай смерти кадрового британского военного на территории «незалежной», – рассказали агентству в российских силовых структурах.

    Помимо этого, стало известно о ликвидации 23-летнего старшего лейтенанта НГУ Назара Билика на одном из направлений спецоперации. В Донецкой народной республике уничтожен старший лейтенант Тарас Гнатюк. Также подтверждена гибель младшего лейтенанта Ивана Кушкевича, командовавшего инженерным взводом 703-й бригады поддержки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российские военные ликвидировали отряд немецких и британских наемников в Запорожской области.

    В декабре прошлого года власти Великобритании официально признали присутствие своих военнослужащих на территории Украины.

    Ранее в Донецкой народной республике погиб британский наемник Кристофер Эдвард Уолкер.

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    14 сентября 2026, 16:04 • Новости дня
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    Лихачев: Почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о гибели почти 30 человек и ранении около 100 из-за ударов украинских войск по Запорожской АЭС и Энергодару.

    За последние месяцы в результате атак Вооруженных сил Украины по Запорожской АЭС и Энергодару пострадали около 100 человек, сообщил Лихачев, передает «Интерфакс». Жертвами ударов стали почти 30 человек.

    «У нас действительно за последние месяцы около 100 человек ранено. Погибли девять работников станции. Около 20 человек всего жителей Энергодара, к сожалению, были убиты после этих атак», – рассказал Лихачев.

    Соответствующее заявление глава госкорпорации сделал во время общения с журналистами на Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

    Ранее Лихачев назвал смертельно опасной доставку персонала на Запорожскую АЭС. Он подчеркнул, что украинские войска целенаправленно разрушают инфраструктуру Энергодара.

    В середине июля украинский беспилотник убил главного инженера предприятия Александра Яковлева.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 21:15 • Новости дня
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    Ростех: В России создали винтовку, которой можно попасть «белке в глаз»
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев сообщил о создании отечественного стрелкового комплекса, способного поражать цели на дальних дистанциях с невероятной точностью.

    Отечественные предприятия выпустили новое оружие, отличающееся исключительной точностью стрельбы, передает РИА «Новости». Разработка предназначена в первую очередь для гражданского использования, однако может заинтересовать и силовые ведомства.

    Оздоев отметил, что продукция постоянно совершенствуется с учетом современного боевого опыта. Новинки создаются как для нужд армии, так и для рядовых потребителей.

    «Например, недавно наши специалисты выпустили новый стрелковый комплекс – винтовка плюс линейка мощных патронов к ней. Все полностью наше. Это оружие для спортсменов и для охоты, но не удивлюсь, если им захотят воспользоваться спецслужбы и военнослужащие», – заявил он. Оздоев добавил, что комплекс позволяет попадать белке в глаз и не уступает лучшим мировым аналогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной спрос на снайперские винтовки Драгунова и Чукавина кратно вырос.

    Предприятие Lobaev Arms запустило в серийное производство роботизированный снайперский комплекс «Двойник».

    Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал о создании зенитных артиллерийских роботов.

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    14 сентября 2026, 19:52 • Новости дня
    Воевавшего на Кавказе и в Сирии чеченского боевика зарезали во Львове

    Воевавшего на Кавказе и в Сирии чеченского боевика Амаева зарезали во Львове

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тело воевавшего на стороне ВСУ Хаважа Амаева (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), входившего в состав запрещенной в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия», с множественными ножевыми ранениями обнаружили в одной из квартир украинского Львова, сообщили в российских силовых структурах.

    «Во Львове убит известный ичкерийский террорист Хаваж Амаев по кличке Зумсо. Он воевал против российских войск в Чеченской Республике, в Сирии и теперь на Украине. Имел звание полковника ЧРИ и состоял в подразделении ГУР», – рассказал источник РИА «Новости».

    Уроженец Чечни с 2003 года участвовал в нападениях на российских военнослужащих и мирных жителей на Северном Кавказе. Позже он отправился в Сирию, где воевал против правительства Башара Асада и записывал видео с угрозами главе республики Рамзану Кадырову.

    Источник отметил, что после отбытия наказания в Греции преступник получил статус беженца в Польше, а в начале 2022 года прибыл на Украину для участия в боях против ВС РФ. По подозрению в расправе задержан проживавший с убитым украинец, при этом мотивом мог стать конфликт между СБУ и ГУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября сотрудники СБУ и ГУР устроили вооруженный конфликт в Киеве.

    Весной Росфинмониторинг внес «Чеченскую Республику Ичкерию» в перечень террористических организаций.

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    14 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами

    Евродепутат Картайзер: Европейцы стали меньше поддерживать Киев из-за коррупции

    В Европарламенте назвали причину падения поддержки Украины европейцами
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Жители европейских стран стали резко меньше поддерживать Киев в последние месяцы, что связано с масштабной коррупцией в государстве, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

    Картайзер объяснил падение поддержки Киева среди жителей стран Евросоюза, передает РИА «Новости». «Широкая общественность в ЕС в последние месяцы все меньше и меньше поддерживает Украину, особенно после истории с «золотым унитазом». Повсеместная коррупция на Украине является одной из основных причин этой тенденции», – подчеркнул парламентарий.

    Соответствующее заявление он сделал, комментируя ситуацию вокруг украинских антикоррупционных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае депутат Европарламента Фернан Картайзер указал на риск долгого вступления Киева в ЕС из-за взяточничества.

    В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило преступную организацию с участием чиновников офиса Владимира Зеленского.

    Прошлой осенью западная пресса активно обсуждала найденный у сторонников украинского президента золотой унитаз.

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    15 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов

    «Калашников» впервые продемонстрировал уникальный комплекс ПВО «Зверобой»

    «Калашников» представил новейший комплекс ПВО для перехвата вражеских дронов
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    На оружейном форуме в Москве впервые показали новейший комплекс ПВО «Зверобой», который уничтожает вражеские беспилотники с помощью высокоскоростных FPV-дронов «Кракен».

    Концерн представил новейшую разработку на IV Всероссийском оружейном форуме в Москве, передает Telegram-канал «Калашникова». Комплекс предназначен для круглосуточной защиты объектов от вражеских беспилотников, включая аппараты типа «Лелека», «Лютый», «Бобер» и «Хорнет-XR».

    В арсенал «Зверобоя» входят высокоскоростные мультироторные перехватчики «Кракен». Они оснащены специальной боевой частью и могут применяться в любое время суток благодаря тепловизионным камерам. Заказчикам доступны стационарная и мобильная версии комплекса на базе серийного пикапа.

    «Стратегия «Калашникова» по эффективной борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника строится на принципе эшелонированной обороны, включающей различные созданные концерном средства обнаружения, подавления и физического уничтожения БПЛА разного класса и на различных расстояниях», – заявил генеральный директор концерна Алан Лушников. Он добавил, что система гарантирует безопасность охраняемых объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные специалисты спроектировали комплекс ПВО со специальной машиной «Импульс-Зверобой».

    Концерн «Калашников» представил выступающий носителем FPV-дронов беспилотник «Фортис».

    Глава предприятия Алан Лушников рассказал о модернизации ракет «Вихрь» для уничтожения вражеских аппаратов.

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    15 сентября 2026, 10:50 • Новости дня
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    СВР: Германия скрывает украинский след в инциденте в Лейпциге
    @ Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое руководство намеренно проигнорировало выводы спецслужб стран НАТО о причастности Киева к атаке дронов в Лейпциге ради увеличения военного бюджета, заявила Служба внешней разведки России.

    Западные союзники лишь имитируют солидарность с немецкими властями, безосновательно возложившими на Москву ответственность за недавнюю атаку беспилотников в аэропорту Лейпцига, говорится на сайте СВР.

    «На публику союзники транслируют «полную солидарность» с Берлином, якобы ставшим «жертвой российской провокации». Однако «за кулисами» все выглядит совсем иначе», – отмечается в сообщении.

    Разведки государств Североатлантического альянса не нашли доказательств участия Москвы в произошедшем. Специалисты обнаружили множество признаков причастности Киева и посоветовали национальным правительствам избегать однозначных публичных заявлений.

    Правительство ФРГ отвергло рекомендации партнеров ради обоснования масштабных трат на милитаризацию страны в бюджете на 2027 год. Однако результаты голосования в Саксонии-Анхальт 6 сентября продемонстрировали, что антироссийская риторика не нашла отклика у граждан.

    Очередной проверкой текущего политического курса станут региональные выборы в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине. Голосование запланировано на 20 сентября.

    Правительство Германии возложило на Москву ответственность за инцидент с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев назвал действия немецких властей спланированной провокацией.

    Канцлер Фридрих Мерц на фоне этих событий отказался менять курс на противодействие России.

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    15 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    Минобороны сопроводило песней Никулина про паровоз уничтожение ж/д состава ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Волынской области на Украине поражен железнодорожный состав, который доставлял военные грузы украинской армии, его уничтожил расчет «Герань-4 сикер», Минобороны по этому поводу вспомнило песню Юрия Никулина из «Операции «Ы» про паровоз.

    «Герань-4 сикер» ударила по ж/д составу, который вез грузы военного назначения, включая БПЛА иностранного производства и их комплектующие, пояснило ведомство в Max.

    «Постой, паровоз, не стучите, колеса», – говорится в публикации министерства.

    Отмечается, что поезд был поражен в районе населенного пункта Рымачи в Волынской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне расчеты БПЛА «Герань-4 сикер» ударили по воинским эшелонам ВСУ в пяти регионах Украины.

    В августе российские военные уничтожили два вражеских локомотива с военными грузами в Днепропетровской области.

    В июле армия России сожгла перевозившие украинские беспилотники фуры и четыре локомотива противника.

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    14 сентября 2026, 18:16 • Новости дня
    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере на 26%

    Спецслужбы ФРГ заявили о росте экстремизма в бундесвере
    @ IMAGO/Alon David/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала увеличение количества случаев экстремизма в бундесвере.

    Согласно опубликованному ежегодному докладу ведомства, негативная динамика напрямую связана с процессами в немецком обществе, передает РИА «Новости». «В 2025 году было проведено в общей сложности 519 расследований в сфере правого экстремизма, что означает рост примерно на 26%», – говорится в документе. Глава федерального ведомства военной контрразведки Германии Мартина Розенберг отметила, что в стране происходит нормализация правопопулистских нарративов.

    По словам руководителя ведомства, подобные взгляды активно распространяются в социальных сетях. Если раньше экстремистские высказывания звучали в узком кругу, где друзья могли скорректировать человека, то сегодня интернет позволяет легко связаться с единомышленниками по всему миру для подтверждения своих идей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале года прокуратура ФРГ возбудила уголовные дела о пропаганде нацизма среди элитных десантников бундесвера.

    В прошлом году немецкие правоохранители зафиксировали рекордный рост числа политически мотивированных преступлений в стране.

    Глава Федерального ведомства по уголовным делам Хольгер Мюнх заявил об увеличении количества правоэкстремистских группировок среди молодежи.

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    15 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    После ракетного удара по Таганрогу СК завел дело о теракте
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следственный комитет квалифицировал массированный ракетный обстрел Таганрога украинскими боевиками как террористический акт, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о террористическом акте после ракетного обстрела Таганрога украинскими войсками, пояснила Петренко.

    Ее слова СК привел в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении склада Ozon при ночной ракетной атаке.

    Глава Таганрога Светлана Камбулова заявила о возникновении трех очагов возгорания после удара.

    Представители маркетплейса опровергли информацию о нахождении товаров продавцов в пострадавшем логистическом хабе.

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    15 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    Лавров: Конфликт на Украине мог закончиться год назад
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил США и европейские страны в срыве мирных договоренностей по Украине, достигнутых на саммите в Анкоридже.

    Украинский кризис мог бы завершиться еще год назад, если бы Вашингтон не отказался от договоренностей, достигнутых на саммите в Анкоридже, сказал Лавров, передает РИА «Новости».

    По словам министра, боевые действия можно было остановить на устраивающих Москву условиях.

    «Если бы американцы не отошли от договоренностей Анкориджа, если бы Европа не оттянула от этих договоренностей, мы бы уже год жили без войны. Это очевидный факт. Поэтому делайте выводы сами», – подчеркнул дипломат.

    Глава МИД также назвал несерьезной позицию европейских стран. Он отметил, что Европа отказалась признавать освобожденные территории и уговорила президента США Дональда Трампа отказаться от американского предложения по урегулированию конфликта.

    Ранее Лавров указывал на изменения подхода США к договоренностям на Аляске.

    Российская сторона считала американские инициативы по украинскому вопросу по-прежнему актуальными.

    Москва ожидала реализации достигнутых в Анкоридже соглашений для завершения кризиса.

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    15 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Суд в Канаде разрешил закрыть фонд имени украинского нациста Гунько

    Tекст: Антон Антонов

    Канадский суд разрешил ликвидировать фонд, названный в честь украинского эсэсовца Ярослава Гунько, следует из судебного решения.

    Речь идет о научно-стипендиальном фонде, созданном в 2020 году при Институте украинских исследований Университета Альберты на пожертвование от семьи эсэсовца, передает РИА «Новости».

    Руководство вуза объявило о закрытии фонда после скандала вокруг чествования Гунько в парламенте Канады в 2023 году. Для окончательной ликвидации структуры университет обратился в суд провинции Альберта, где против этого шага выступил сын эсэсовца Мартин Гунько.

    «Я удовлетворяю ходатайство университета, разрешаю прекращение деятельности фонда Гунько и санкционирую возврат его имущества господину Гунько», – говорится в решении судьи Дебры Юнгвирт.

    Судья также отметила, что у Университета Альберты есть несколько других фондов общим объемом около 1,1 млн канадских долларов, названных в честь лиц, связанных с дивизией СС «Галичина». По ее словам, вынесенное постановление может повлиять на дальнейшую судьбу этих структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение по делу о фонде Гунько станет знаковым для судебной системы Канады.

    Ранее парламент Канады вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским стоя аплодировал 98-летнему украинскому националисту.

    Впоследствии власти Канады отказались выдать России бывшего эсэсовца, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции между странами.

    Глава СК России Александр Бастрыкин заявил о причастности Гунько к убийству 500 человек.

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    15 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    @ David Dozoretz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание на орбите американского оружия, предназначенного для защиты объединенных сил от потенциальных враждебных действий.

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые открыто сообщил о наличии у страны оружия на орбите, выполняющего задачи космического контроля, передает TWZ.

    «Сегодня мы по-прежнему добиваемся того, чтобы быть готовыми к вызовам развивающихся угроз, где бы они ни возникали», – заявил Майнк, добавив, что США уже имеют орбитальное оружие для защиты объединённых сил от враждебных действий.

    После выступления Майнк отказался раскрывать подробности, заметив, что формулировка была «очень тщательно продумана» и он повторяет сказанное дословно. Он подчеркнул, что ключевой задачей остаётся сохранение доминирования не только в воздухе, но и в космосе, и именно поэтому Вашингтон был вынужден предпринять шаги для ответных действий при угрозе.

    На отдельном брифинге Майнк заявил, что не станет уточнять типы орбитального оружия, сравнив задачу с обеспечением господства в воздухе. По его словам, по мере того как космос становится всё более важным для военных, экономики и гражданской сферы, США должны сохранять превосходство, но обсуждение деталей подорвало бы сдерживание потенциальных противников.

    Представитель Космических сил США сообщил TWZ, что страна располагает орбитальными средствами космического контроля, способными защитить объединённые силы от враждебных действий. Он пояснил, что космический контроль охватывает задачи по оспариванию и удержанию пространства с использованием кинетических и некинетических средств для дезорганизации, ухудшения или уничтожения возможностей противника при необходимости, при этом операции ведутся в соответствии с Договором о космосе и нормами международного гуманитарного права.

    В материале напоминается, что Договор о космосе 1967 года запрещает размещать на орбите ядерное и другое оружие массового поражения, но не ограничивает обычные вооружения. До нынешнего заявления официально признанными противоспутниковыми средствами США считались только наземные комплексы радиоэлектронной борьбы, хотя в 2022 году Вашингтон объявил мораторий на испытания разрушительных ракет прямого перехвата.

    Контекстом для нынешнего признания названы быстрый рост противоспутниковых возможностей Китая и России и расширение их орбитальных группировок. Глава Командования космическими операциями США генерал Стивен Уайтинг ранее подчёркивал, что в космосе «нет безопасной гавани», а спутники постоянно находятся в зоне поражения чужих систем. Командующий Combat Forces Command Космических сил США генерал Грегори Ганьон отмечал, что одних мер защиты недостаточно и для контроля в космосе необходима и возможность удара.

    Майнк признал, что усиление вооружённого присутствия в космосе вызывает опасения из-за роли спутниковых систем в повседневной жизни и экономике, но сослался на активные разработки Пекина и Москвы. По его словам, задача американского правительства – обеспечить защиту граждан от новых угроз. Несмотря на сохраняющиеся вопросы, теперь официально подтверждено: США уже развернули по меньшей мере часть орбитальных систем вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Накануне Мейнк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Ранее компания Northrop Grumman подготовила к запуску роботизированный аппарат Mission Robotic Vehicle с двумя манипуляторами, предназначенный для обслуживания спутников и потенциального уничтожения орбитальных целей.

    Комментарии (2)
    15 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите

    Defense One: Вашингтон впервые подтвердил размещение боевых систем в космосе

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Американские военные располагают орбитальным вооружением, передает издание Defense One.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать готовность к встрече с развивающимися угрозами, где бы они ни находились», – заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие контроля космического пространства, способное защитить силы от враждебных противников.

    Директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что подобные заявления ранее не звучали от официальных лиц США.

    По ее мнению, Вашингтону теперь придется смириться с аналогичными шагами Китая и России. Эксперт предположила, что речь идет не о кинетическом оружии, а о космических системах радиоэлектронной борьбы.

    Мейнк также анонсировал запуск прототипов спутниковой группировки Airborne Moving Target Indicator в сентябре. Кроме того, министр сообщил о готовности к полетам космических перехватчиков, которые являются основой системы противоракетной обороны Golden Dome. Генерал Космических сил Майкл Гетлейн ранее предупреждал о серьезных проблемах с финансированием этого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения.

    В прошлом году глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить оружие в космическом пространстве.

    В ответ на разработку американских систем противоракетной обороны Москва и Пекин указали на риски начала гонки вооружений.

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    15 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    Российские войска освободили харьковскую Ольховатку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки установила контроль над Ольховаткой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Ольховатка в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники танковой, механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Золочева, Мартыновки, Черноглазовки, Металловки и Революционного Харьковской области.

    А в Сумской области поражены подразделения танковой, механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Бояро-Лежачей, Гнилица и Хотени.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял до 195 военнослужащих, три танка и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Стецковки, Червоного Оскола, Путниково, Петровки, Студенока Харьковской области, Богородичного, Пришиба и Сидорово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 200 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Дружковкой, Ореховаткой, Кондратовкой, Василевской Пустошью, Славянском, Стародубовкой, Краматорском и Николаевкой ДНР.

    Противник при этом потерял до 165 военнослужащих, канадскую бронемашину Senator и британскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Braveheart, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии у Нововодяного, Доброполья, Гулево, Марьевки, Андреевки, Белозерского ДНР и Ивановки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, четыре бронемашины и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

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