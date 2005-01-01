Кремль обошел молчанием послание Асада

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос, удовлетворены ли в Кремле посланием президента Сирии Башара Асада в связи с инцидентом с Ил-20.

Песков сказал только, что «телеграмма получена», передает ТАСС.

Также он не стал отвечать на вопрос, состоится ли телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и Асадом.

В среду президент Сирии Башар Асад направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу случившегося в понедельник крушения Ил-20.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин до полудня среды не контактировал с главой Сирии.

Отметим, что США, Израиль, Франция и Великобритания выразили соболезнования во вторник.