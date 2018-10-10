Удастся ли США остановить восстановление Сирии

США пригрозили России и Ирану санкциями за участие в восстановлении разрушенной войной Сирии. Россия неоднократно призывала мировое сообщество оказать Сирии материальную и гуманитарную помощь, но сейчас на это готова лишь ограниченная группа стран. Подействуют ли новые американские угрозы и какова истинная подоплека действий Вашингтона?

США пригрозили санкциями российским и иранским компаниям за участие в восстановлении сирийской экономики и инфраструктуры. По информации американских СМИ, в частности, Вашингтон постарается добиться задержки «выделения» средств на восстановление Сирии в зонах размещения российского контингента и проиранских сил.

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео уже заявлял о том, что Дамаск не получит от США «ни единого доллара» на реконструкцию страны до тех пор, пока поддерживаемые Ираном формирования не покинут территорию Сирии. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал о запрете структурам ООН помогать в восстановлении экономики Сирии.

Одновременно американцы с помощью военной силы намерены выдавить подконтрольные Тегерану отряды за пределы Сирии. Вдобавок администрация президента США Дональда Трампа усилит дипломатическое и политическое давление на Иран с целью «финансово задушить» Тегеран.

Что касается иранского направления, то здесь нет ничего неожиданного, американцы давно пытаются выдавить Иран из САР и задавить его санкциями. Так, накануне США расширили санкционный список по Ирану, добавив в него 20 компаний и банковских структур, которые якобы финансируют организацию «Басидж» из состава Корпуса стражей Исламской революции. Эти санкции призваны ограничивать финансовую и нефтяную деятельность Тегерана.

А вот нападки на россиян, восстанавливающих Сирию, не столь однозначны. Послевоенное восстановление Сирии стало одной из тем переговоров президентов России и США в Хельсинки. Москва предложила совместную работу не только по возвращению сирийских беженцев, но и по финансированию инфраструктурных проектов в арабской республике. Спустя несколько дней после этой встречи начальник Генштаба Валерий Герасимов направил американскому коллеге Джозефу Данфорду предложение о совместном восстановлении разрушенных районов в этой стране. Но в американских СМИ сообщалось, что предложение Герасимова было встречено «очень холодно».

Конечно, не стоит забывать, что введение санкций против Москвы уже давно превратилось в любимое занятие Вашингтона. Все началось с появления в 2014 году списка чиновников, которых США посчитали причастными к возвращению Крыма в состав России. Зимой того же года США запретили экспорт товаров и услуг в Крым. В 2015–2016 годах США неоднократно расширяли санкции, включая туда не только чиновников, но и крупные компании, бизнесменов. Новым витком санкционной политики стало весной этого года «дело Скрипаля» и обвинения России в использовании химического оружия. США перестали продавать России военную продукцию. Также трудности возникли с продажей технической продукции двойного назначения. Кроме того, Москве в августе поставили условие в течение 90 дней дать гарантии о неприменении химоружия в будущем. В противном случае будет введен целый ряд экономических ограничений, начиная с запрета американским банкам кредитовать Россию и заканчивая запретом на прямые авиарейсы «Аэрофлота» из России в США.

Соответственно, вполне логично предположить, что восстановление Сирии и участие в нем российских компаний – просто удобный повод для того, чтобы принять очередной пакет антироссийских мер. Однако в данном случае дело может быть не только в России, но и в самом сирийском кризисе. Так, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает маловероятным, что в данном случае американцы лишь ищут предлог для новых санкций.

«США пытаются не дать России восстанавливать Сирию, потому что, если нормальная жизнь вернется в сирийские города, это будет означать, что Москва добилась своих целей. А следом за Сирией может пойти Ливия, Ирак, Центральная Африка и ряд других стран. То есть американцам надо всеми силами не дать восстановить Сирию»,

– заявил Абзалов газете ВЗГЛЯД.

Как отметил политолог-американист Виктор Олевич, американский внешнеполитический истеблишмент понимает, что его цель по смещению режима Башара Асада сорвана. «В связи с эффективным противодействием России и Ирана этой цели уже не достичь. Поэтому Вашингтону теперь остается лишь делать все для того, чтобы повысить цену победы для Сирии, для России и Ирана. Поэтому США сами не участвуют в восстановлении, во-вторых, оказывают давление на своих союзников, чтобы предотвратить их участие в восстановлении Сирии. А против России Ирана и других игроков, которые, несомненно, будут участвовать в этом восстановлении, начнут применяться экономические и политические санкции», – сказал Олевич газете ВЗГЛЯД.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА «Новости», что планы Вашингтона просто «аморальные». «США абсолютно не заинтересованы в восстановлении Сирии, в ее мирной жизни, Вашингтону выгодны только война и страдания людей», – считает сенатор, отметив, что США отказались восстанавливать сирийскую экономику, а теперь мешают это делать другим, «чтобы лишний раз укусить Россию и Иран».

А замглавы МИД РФ Сергей Рябков посчитал угрозы проявлением ущербного курса Вашингтона. «Это индикатор того, о чем мы всегда говорили: что весь словесный камуфляж насчет заботы о светлом будущем Сирии – не более чем отговорки», – считает Рябков. По его словам, суть американской политики остается прежней: максимально затруднить работу законного правительства Сирии и помешать тем странам, которые не на словах, а на деле борются в Сирии с террористической угрозой.

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что подобные угрозы направлены на то, чтобы прекратить формирование хоть какой-то коалиции по реконструкции Сирии, о которой сейчас начинают вести разговоры Россия и Европа. Он напомнил газете ВЗГЛЯД об инициативе турецкого президента Реджепа Эрдогана провести саммит с участием Анкары, Москвы, Берлина и Парижа по восстановлению Сирии. Отметим, что помимо России и Ирана в республике работают Турция, Китай и Белоруссия. Президент России Владимир Путин призывал и европейские страны вложиться в сирийскую инфраструктуру для возвращения беженцев. И в ЕС вполне серьезно задумались над этим вопросом, поставив вполне выполнимые условия для своего участия – выполнение российско-турецкого соглашения по Идлибу и скорейшее начало работы конституционного комитета.

«Это стремление США не допустить размягчения позиции Запада. Можно предположить, что сейчас идет обсуждение модальности политических изменений, которые позволили бы европейским странам серьезно рассмотреть возможность их включения в проект реконструкции Сирии», – подчеркнул в связи с этим Кортунов. Он уверен, что в случае начала политического транзита в Сирии, пиком которого стали бы президентские выборы в Сирии в 2021 году, можно было бы найти компромисс по вопросу восстановления этой страны. «Позиция США сейчас направлена на то, чтобы исключить возможность компромисса по Сирии и сохранить единую западную позицию в максимально жестком варианте», – сказал Кортунов.

Эксперт также назвал эти угрозы США лицемерными. «Администрация Трампа вообще ни при каких условиях не готова серьезно вкладываться в постконфликтную реконструкцию Сирии. Получается, что сами денег не дадут и другим не позволят. Позиция не очень убедительная», – считает Кортунов.

С ним согласился и Абзалов. «Сирия является членом ООН, официально всеми признана, а ее территориальную целостность подчеркивает Вашингтон. Соответственно, восстановление страны, которая не подпадает под запрещающие резолюции ООН, является легитимным. Потому на каких основаниях Трамп собирается вводить ограничения – не очень понятно», – отметил он. «Кроме того, планируется вводить санкции против тех компаний, которые работают на подконтрольной Асаду территории. Получается, что за действия тех же самых компаний на территории Идлиба или Ракки санкции не последуют? Это все равно что структуры ООН или какие-то компании могли бы работать со штатом Мичиган, но не могли бы работать с Техасом», – проводит параллель собеседник.

Насколько же могут быть опасны новые американские санкции? «Российские компании, работающие в Сирии, и так находятся под санкциями. Их под эти санкции загнали примерно две волны назад из-за поддержки правительства Асада, касалось это поставок стройматериалов, которые могли быть использованы для нужд военной инфраструктуры и других материалов якобы двойного назначения. Потому фундаментально на российских компаниях это не отразится. Разве что это может усложнить работу для крупных компаний вроде РЖД или энергокомпаний и их дочерних структур, которые имеют опыт создания крупных инфраструктурных проектов. Вот для крупного системного бизнеса эти ограничения могут быть существенны, потому что они завязаны на международный капитал. То же самое касается и крупных китайских компаний, например тот же Huawei, боящийся американских санкций, вряд ли пойдет работать в этот регион», – предположил Абзалов.

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«Символически это значимо в том числе для Турции, которая в тех районах, которые она контролирует, ведет довольно значительный объем работы по восстановлению социально-технической инфраструктуры», – отметил в свою очередь Кортунов. Он добавил, что между оказанием гуманитарной помощи Сирии и программой восстановления нет четкой грани, поэтому «многое зависит от конкретных интерпретаций».

«Возможно, что повторится иранский сценарий: ведь Иран сейчас прижали и оттуда вышли все крупные игроки несмотря на то, что ЕС обещал им поддержку. Total вышла, Airbus вышла, Siemens и множество других компаний, в том числе энергетических, дружно ушли с иранского рынка, чтобы не рисковать. Или же будут искать пути обхода по анологии с тем же Ираном, когда он находился под санкциями ранее», – не исключил Абзалов. Он также добавил, что сейчас «есть немало компаний, которые уже находятся под санкциями, и они получают конкурентное преимущество перед теми компаниями, которые не попали под санкции, так как им нечего терять, и они спокойно используют современные каналы обхода санкций для осуществления поставок различных материалов и товаров».

Виктор Олевич также уверен, что США не смогут помешать восстановлению Сирии. «Россия и Иран имеют достаточно большой опыт противодействия санкционной политике США и из этой ситуации выйдут успешно. Да, определенный экономический эффект от этих санкций есть и будет, но изменение российской внешней и внутренней политики, в том числе курса по отношению к Сирии, в связи с этим не последует», – прогнозирует Олевич.