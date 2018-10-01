Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии

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1 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 08:57  |  vz.ru
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США отнимают у России двигатель космического обогащения

Продажа РД-180 в Америку остается выгодной для России - и политически, и финансовоФото: Борис Кавашкин/ТАСС
Фирма «Блу Ориджин» (США) изготовила новый ракетный двигатель BE-4 и уже нашла на него покупателя. Новинка грозит лет через пять вытеснить российские двигатели РД-180 и с американского, и вообще с мирового рынка. Чтобы этого не допустить, инженеры должны успеть доказать, что отечественные движки тоже можно использовать повторно, запуская в космос по несколько раз на разных ракетах. Подробности...
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Грозит ли России американская морская блокада

Может ли американский флот перерезать морские коммуникации России?Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman Michael A. Colemanberry
США могут ввести против России морскую блокаду. С этим сенсационным заявлением выступил американский министр, правда, непрофильный – глава МВД Райан Зинке, по мнению которого необходимо помешать Москве экспортировать энергоносители на Ближний Восток. В России восприняли эти слова с недоумением, но не слишком ли легкомысленно считать их «всего лишь бредом»?  Подробности...
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Насколько жестко накажут сестер-убийц Хачатурян

18-летняя Ангелина Хачатурян теперь привыкает жить без наручниковФото: Максим Григорьев/ТАСС
«Вопрос, находились ли они в состоянии сильного душевного волнения в момент совершения преступления, вызванного какими-то внешними факторами? Предполагаю, экспертиза указала, что на момент совершения убийства было состояние аффекта», – сказала газете ВЗГЛЯД адвокат Сталина Гуревич, комментируя освобождение сестер Хачатурян. При этом адвокат не ожидает полного оправдания девушек. Подробности...
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Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии

Еще отец нынешнего сирийского лидера Хафез Асад наладил дружбу с Мао ЦзэдуномФото: imago stock&people/ТАСС,
Government of Syria
Глава китайской дипломатии Ван И пообещал, что Поднебесная поможет Сирии возродиться после войны. В арабской республике есть нефть, а значит со временем снова заведутся деньги, поэтому Пекин уже давно изучает, на чем именно сможет заработать в Сирии после войны. Не пора ли Москве уже начать опасаться, что, выиграв войну, она проиграет потом Сирию экономически? Подробности...
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Кто ответит за гибель людей в Петербурге

Кипяток из разорвавшейся трубы размыл асфальт, из-за чего пострадали два автомобиляФото: Валентин Егоршин/ТАСС
В первые сутки начала отопительного сезона в разных частях Санкт-Петербурга прорвало теплотрассы с кипятком. В Адмиралтейском районе инцидент привел к гибели двух молодых людей и провалу двух автомобилей во дворе дома. В чем причина трагедии и кто должен ответить перед родственниками погибших молодых людей?  Подробности...
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Возможность заработать свой хлеб в поте лица станет привилегией

Антон Любич, экономист
Популяризация «свободной любви», распад института семьи, распространение абортов, поощрение однополых связей и операций по смене пола. Все эти меры призваны достичь одного – ограничить количество «лишних ртов». Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

На корабле дураков Сократ был бы капитаном

Андрей Тесля, кандидат философских наук
С отплывшими на «философском пароходе» поступили так же, как поступали на исходе Средневековья с городскими сумасшедшими и всякими другими чудаками, с кем жить невозможно, а убивать неприемлемо. Советский мир избавлялся от оводов. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария

Новый железнодорожный прейскурант

Александр Синев, Президент Института развития транспортных систем
Нужно ответить на вопрос: железнодорожный транспорт – это самостоятельная отрасль и автономный бизнес, или это «транспортный цех» отраслей экономики? От него отмахиваются как от слишком теоретического. Но от него зависит выбор адекватной системы регулирования. Поэтому вернуться к этой развилке все же необходимо. Подробности...
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        • Да, нужно повысить

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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Станут ли Россия и Китай конкурентами в послевоенной Сирии

          Еще отец нынешнего сирийского лидера Хафез Асад наладил дружбу с Мао Цзэдуном   1 октября 2018, 08:08
          Фото: imago stock&people/ТАСС,
          Government of Syria
          Текст: Михаил Мошкин

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          Глава китайской дипломатии Ван И пообещал, что Поднебесная поможет Сирии возродиться после войны. В арабской республике есть нефть, а значит со временем снова заведутся деньги, поэтому Пекин уже давно изучает, на чем именно сможет заработать в Сирии после войны. Не пора ли Москве уже начать опасаться, что, выиграв войну, она проиграет потом Сирию экономически?

          Китай поддержит социально-экономическое развитие Сирии, заявил глава МИД КНР Ван И, встретившись в четверг с сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Встреча прошла в Нью-Йорке, на полях сессии Генассамблеи ООН. Пекин придает большое значение китайско-сирийским отношениям и «не будет уклоняться» от восстановления Сирии, цитирует Вана «Синьхуа».

          Собственно, Китай и не «уклоняется» – он и в разгар сирийской войны не забывал о своих стратегических интересах в ближневосточном государстве. В Дамаске об этом помнят не меньше, чем о военной помощи Москвы и Тегерана. «Конечно, мы ожидаем, что процесс (восстановления) будет опираться на три основных государства, которые поддержали Сирию во время этого кризиса. Это Россия, Китай и Иран», – обещал в марте 2016 года РИА «Новости» президент Башар Асад.

          До войны Китай был основным экспортером товаров в Сирию (более 2,2 млрд долларов в благополучном 2009 году). Поднебесная активно вкладывалась в одну из главных статей экспорта Сирии – нефть. Достаточно сказать, что в предвоенном 2010-м государственная «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» вместе с Royal Dutch Shell стала совладельцем главной сирийской компании по нефтепереработке «Аль-Фурат Петролеум». Сирия рассматривалась как один из «узлов» проекта «Новый шелковый путь» – один из маршрутов евразийской транспортной системы предполагается проложить через Иран и Ирак в Сирию с ее средиземноморскими портами – к слову, минуя Турцию.

          Военно-политическое сотрудничество между «семейным режимом Асадов» и Пекином можно проследить еще со времен Мао Цзэдуна. Отец нынешнего президента Хафез Асад умел одинаково ладить с враждовавшими тогда СССР и КНР.

          Еще в 1969 году начальник штаба сирийской армии Мустафа Тлас, правая рука Асада-старшего (тогда еще не президента, а министра обороны), был послан с миссией в Пекин для налаживания поставок китайских вооружений и даже сфотографировался там с цитатником Мао. Тлас был министром обороны Сирии вплоть до 2002 года, и, говорят, что именно ему Башар Асад обязан беспрепятственным получением отцовского «трона». Не без участия этого человека Китай помог Дамаску в развитии сирийской ракетной программы.

          Вряд ли стоит удивляться визитам кораблей ВМФ КНР к сирийским берегам в 2013 году (война в самом разгаре, до начала операции ВКС России еще два года). Китай очевидно «обозначает присутствие», при этом делает это традиционно осторожно.

          «Китаю неоднократно предлагалось участвовать в миротворческой операции в Сирии. И Китай еще в конце 2016 года, в 2017 году говорил, что он рассматривает эту возможность, – сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. – Но в военных операциях китайцы не участвовали. Китай смотрел, чем закончится схватка между Дамаском и сирийской оппозицией с одной стороны и с США и Россией – с другой. И сейчас Китай стал заявлять, что готов оказывать гуманитарную помощь. Это вообще стандартная китайская тактика».

          Чем более явными были успехи сирийской армии при поддержке наших ВКС, тем громче из Пекина звучали обещания участия в послевоенном восстановлении. В 2016-м, когда были освобождены Пальмира и Алеппо, КНР учредила должность спецпредставителя по Сирии. В 2017-м правительство КНР обнародовало план: вложить около 2 млрд долларов в строительство индустриального парка в Сирии с подключением 150 китайских компаний. Ровно год назад китайские компании наряду с российскими и иранскими участвовали в Международной выставке в Дамаске – первой с довоенных времен. Было заявлено, что реконструкцией сирийских телекоммуникаций может заняться компания Huawei.

          «Во-первых, Китай заинтересован так прийти в Сирию, чтобы восстанавливать инфраструктуру. Кто владеет инфраструктурой, железными дорогами, тот владеет и страной, – отмечает Маслов. – Во-вторых, Китай интересует участие в разработке нефтяных месторождений в Сирии. По этому поводу, кстати, Китай в страну заходил еще до гражданской войны. И, наконец, третье – обучение и переобучение сирийских кадров».

          Китайцы в Сирию, безусловно, пойдут. «Сейчас самый главный вопрос в Сирии – не кто победит, а кто будет участвовать в восстановлении хозяйства, – считает он. – Китай, конечно, хочет, чтобы это пошло по китайской модели. Можно предполагать, что Пекин предоставит своих экономических и технологических советников».

          В этот момент Китай будет в какой-то мере конкурировать с Россией в деле восстановления Сирии, отмечает Маслов и добавляет:

          «Россия, откровенно говоря, понесла самые большие расходы и потери в Сирии. Поэтому мы можем рассчитывать на какой-то кусок сирийского пирога».

          Заметим, что призывы вкладываться в восстановление послевоенной Сирии звучат и из Москвы. Напомним, в августе Владимир Путин, будучи с визитом в Берлине, убеждал Ангелу Меркель – как лидера одной из ведущих стран ЕС – что Европа должна помочь Сирии после 7-летней войны.

          Похоже, что долго уговаривать европейцев не придется. В начале недели глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала условия. И это уже не «немедленный уход тирана Асада», а вполне выполнимые: удержание ситуации в Идлибе согласно подписанному Россией и Турцией меморандуму и начало работы конституционного комитета. Все больший интерес начинает проявлять Франция, которая считает Сирию своей сферой влияния.

          Восстановление Сирии выгодно нам и с геополитической точки зрения, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. «Выгода достаточно серьезная, и мы пытаемся придать делу восстановления Сирии характер глобального дела. Восстановление Сирии будет означать и признание теми странами, которые Сирию восстанавливают, того, что «режим Асада» остается по крайней мере до новых выборов, – сказал он газете ВЗГЛЯД. – Участие того же Китая в восстановлении, таким образом, вопрос не столько экономический, сколько политический».

          России, которая внесла решающий вклад в перелом в сирийской войне, явно не резон просто «таскать каштаны из огня» ради выгод Китая или ЕС. У нас в этой стране есть не только военно-стратегические, но и экономические интересы – о чем, кстати, напомнил Путин во время прямой линии в этом году.


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