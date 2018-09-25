ЕС поставил условие для участия в восстановлении Сирии

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала условие, при котором Евросоюз был бы готов внести свой вклад в восстановление Сирии.

По словам Могерини, у ЕС есть «политические условия, которые связаны с политическим процессом [в Сирии], легитимизированным со стороны международного сообщества», передает РИА «Новости».

По ее словам «окно» возможностей связано с ожиданиями, что ситуация в Идлибе будет развиваться согласно подписанному Россией и Турцией меморандуму, а конституционный комитет сможет начать работу для начала политического процесса и вовлечения международного сообщества.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новой «русско-турецкой границе», которую прочертили в Идлибе Владимир Путин и Тайип Эрдоган.

Ранее в сентябре Россия на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) предложила Китаю принять участие в восстановлении Сирии.