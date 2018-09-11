Россия предложила Китаю принять участие в восстановлении Сирии

Посол России в Пекине Андрей Денисов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) предложил Китаю принять участие в восстановлении объектов инфраструктуры в Сирии.

По словам Денисова, «масштабы восстановительных работ» в Сирии таковы, что там «всем найдется работа», передает ТАСС.

«Есть вопросы, в которых китайские коллеги особенно преуспели, например строительство объектов инфраструктуры. Это просто конек наших китайских коллег. Если они смогут в этих вопросах оказать действенную помощь, ради Бога», – заявил дипломат.

Посол России в Пекине подчеркнул, что о конкуренции «вообще не стал бы говорить».

«Более того, и наша страна, и Китай не собираются замыкаться. Наоборот, мы активно призываем все страны к участию в реконструкции разрушенной сирийской экономики и социальной сферы», – обратил внимание посол.

Денисов добавил, что ситуация в Сирии будет среди тем, которые президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Кроме того, он сообщил, что к переговорам лидеров России и Китая готовится целый ряд соглашений.

По словам Денисова, общение глав государств «будет длиться фактически полдня и продолжится на следующий день», «они могут продолжать диалог и за обеденным столом, и за переговорным, в узком составе и в составе больших делегаций».

Напомним, в конце августа Китай потребовал обеспечить суверенитет и территориальную целостность Сирии.