США собрались ввести санкции против российских компаний за восстановление Сирии

Американская телекомпания NBC утверждает, что Белый дом собирается ввести санкции против компаний из России и Ирана, приглашенных к участию в восстановлении экономики Сирии.

По сведениям источников телекомпании, замысел Вашингтона предусматривает «задержку выделения» средств на восстановление Сирии в зонах размещения российского контингента и проиранских сил, передает ТАСС.

Кроме того, новый план администрации Трампа делает упор на политических и дипломатических методах давления на Иран, ставящих целью его «финансовое удушение», отмечает телекомпания.

Помимо этого, смысл новой стратегии Вашингтона заключается в сосредоточении Вооруженных сил США на операциях по «выдавливанию» подконтрольных Тегерану отрядов за пределы Сирии, сообщают источники.

Однако этот подход, как утверждается, не означает активизации боестолкновений ВС США с проиранскими подразделениями, так как подобный вариант якобы станет нарушением «правил ведения боевых действий американских войск в Сирии».

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал условие, до выполнения которого Сирия не получит от США «ни единого доллара» на восстановление страны.