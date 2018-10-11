Госдеп поставил условие выделения Дамаску средств на восстановление Сирии

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео назвал условие, до выполнения которого Сирия не получит от США «ни единого доллара» на реконструкцию.

По словам главы американского внешнеполитического ведомства, Дамаск не получит от США «ни единого доллара» на реконструкцию страны до тех пор, пока поддерживаемые Ираном формирования не покинут территорию Сирии, передает ТАСС.

«Ответственность за вывод иранских сил из страны лежит на сирийском правительстве, которое несет ответственность за его присутствие там», – заявил Помпео, выступая в неправительственном Еврейском институте за национальную безопасность Америки.

Напомним, в конце сентября глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала условие, при котором Евросоюз был бы готов внести свой вклад в восстановление Сирии. После этого странам ЕС указали на необходимость оплатить разоружение боевиков в Сирии.