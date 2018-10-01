Странам ЕС указали на необходимость оплатить разоружение боевиков в Сирии

Помощник генсека ООН по верховенству права и учреждениям безопасности Александр Зуев выразил уверенность, что многие западноевропейские страны заинтересованы в том, чтобы остановить поток мигрантов с Ближнего Востока, поэтому будут готовы профинансировать программу разоружения боевиков в Сирии.

Помощник генсека ООН выразил уверенность в том, что многие западноевропейские страны, такие как Швеция, Германия, Норвегия, Голландия, Франция, заинтересованы в том, чтобы остановить поток мигрантов с Ближнего Востока, передает РИА «Новости».

Зуев отметил, что этим странам «проще сделать одноразовую инвестицию» в программу разоружения боевиков, чем потом искать по своим странам мигрантов, некоторые из которых представляют угрозу безопасности.

Помощник генсека ООН указал, что странам-донорам из ЕС это выгодно со всех сторон, как по социально-экономическим причинам, так и по политическим.

При этом Зуев отметил, что «у Франции или Великобритании, есть историческая ответственность – они были традиционно на Ближнем Востоке активно вовлечены».

Помощник генсека ООН напомнил, что у департамента верховенства права, который он возглавляет, есть специальный отдел, занимающийся разоружением, демобилизацией и реинтеграцией участников вооруженных формирований в общество.

Сейчас соответствующей отдел в ООН оказывает поддержку разоружению и реинтеграцию участников вооруженных формирований в Центральноафриканской республике, Демократической республике Конго, Судане, Южном Судане, Мали, Бурунди, Сомали и Ливии, а также на Гаити и в Колумбии.

По словам Зуева, на организацию работы обычно уходит несколько месяцев.

Напомним, на прошлой неделе глава европейской дипломатии Федерика Могерини назвала условие, при котором Евросоюз был бы готов внести свой вклад в восстановление Сирии.

После этого глава МИД Сирии Валид Муаллем выразил надежду, что в Идлибе не придется применять военную силу, однако подчеркнул, что Дамаск имеет на это право.