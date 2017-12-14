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4 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Россия бьет и Европу, и США на мировом рынке зерна

Российская пшеница выигрывает жесткую конкуренцию с ЕС, США и АвстралиейФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Американский минсельхоз винит Россию в бедах европейских производителей пшеницы. Евросоюз столкнулся с минимальным за последние пять лет экспортом пшеницы, тогда как Россия поставит абсолютный исторический рекорд. На самом деле, российская пшеница замещает не только европейское, но и американское и австралийское зерно. И это при том, что она порою дороже. Что же происходит? Подробности...
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Какое значение смена власти в Армении имеет для России

Никол Пашинян идет к власти как кумир народаФото: Gleb Garanich/Reuters
В еще одной стране бывшего СССР власть меняется с помощью массовых протестов. Никол Пашинян уже в ближайшие дни станет новым главой Армении. К чему приведет революционная смена власти – к расцвету республики или к ее дальнейшему прозябанию в тени великих держав? Подробности...
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У распространителей клеветы должно исчезнуть чувство неуязвимости

Свобода слова в Сети многими до сих пор воспринимается как вседозволенностьФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Свобода слова в интернете, которую многие воспринимают как вседозволенность, провоцирует не только поток клеветы, но и высокий уровень агрессии. «Кибербуллинг» порой доводит добропорядочных людей даже до суицида. Однако распространители порочащей информации если и несут наказание, то очень мягкое, а сама клевета зачастую так и остается в открытом доступе. Подробности...
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Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

«Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по СирииФото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году. Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем сейчас. Хотите возразить? Подробности...
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Если человек пристаёт к женщинам, не значит, что у него плохой вкус в литературе

Эдуард Лимонов, писатель, непримиримый оппозиционер
К вопросу о французском фотографе, который якобы раздавал Нобелевские премии. Не сходите с ума. А вообще, чего все хотят от Нобелевской премии? Она никогда не была честной. Подробности...
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Ничего, кроме чернухи, современные авторы снимать не умеют

Рамиль Замдыханов, журналист
Отчаявшись снять кино про наркомана, насилующего кого-то там, они начинают снимать неких условных «Кубанских казаков». От которых с души воротит не хуже, чем от наркоманов. Есть ли выход? Выхода нет. Или есть. Подробности...
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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

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      На Красной площади в Москве прошла первая вечерняя репетиция парада в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Кроме армейских расчетов на площади в первый раз появились армейский мотовездеход и другие образцы вооружений
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        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
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          Почему Западу больше не нужны «Белые каски»

          «Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по Сирии   4 мая 2018, 17:15
          Фото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Антон Крылов

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          США сняли с довольствия одиозную организацию «Белые каски». Именно ее фальшивые видео о «химической атаке в Восточной Гуте» привели к военным ударам стран Запада по Сирии. В России и ряде других стран «Белые каски» давно считают пропагандистской группой, подконтрольной Вашингтону и Лондону. Но почему тогда от нее решено отказаться?

          По данным телеканала CBS, финансирование «Белых касок» прекратилось из-за того, что ближневосточное бюро Госдепа в установленный срок не направило Белому дому подтверждение о необходимости выделения денег. При этом на долю США приходилось около трети от общего бюджета организации.

          Теперь дальнейшая судьба «Белых касок» под вопросом. Либо они превратятся в чисто британский локальный PR-проект, либо будут распущены в связи с накопившимися к ним вопросами, которые уже давно вышли за пределы эфиров Russia Today.

          Эта организация была создана в 2013 году британским офицером Джеймсом Ле Мезюрье (другой вариант написания фамилии – Ле Межурер) и изначально работала на территориях, захваченных боевиками ИГИЛ*, «Аль-Каиды» и других группировок (не все из них были признаны террористическими официально). Формально ее задачей была гуманитарная помощь мирным жителям.

          Однако прославились «Белые каски» не благодаря спасенным ими жизням, а за счет неустанной работы по обвинению Башара Асада, проправительственных сил Сирии, а после 2015 года и России в применении неконвенционального оружия и уничтожении мирных жителей, особенно – детей.

          Жертвы террористов и западных ударов по Сирии эту организацию не интересовали.

          Лучше всего позицию западных СМИ относительно распространяемой «Белыми касками» информации сформулировали на Би-би-си:

          «Тот факт, что создателем «Белых касок» стал британский военный, а финансируются они, по их же официальным данным, правительствами Британии, Дании, Нидерландов и Германии, а также американской USAID, многим обвинителям кажется достаточным основанием, чтобы обвинить спасателей в работе на Запад. Но для непредвзятого наблюдателя факт финансирования спасателей сам по себе никак не означает, что они обязуются выполнять политические заказы финансирующего или что финансирующий этого вообще требует».

          Это стандартный, но тем не менее яркий пример того, как западная пропаганда использует двойные стандарты, рассчитывая на то, что потребители информации не заметят явного передергивания.

          Разумеется, если бы «спасатели» действительно занимались только гуманитарной работой, у «обвинителей» не возникало бы вопросов о том, кто финансирует их деятельность. Финансируют – и спасибо. Но «Белые каски» не просто занимаются антиасадовской пропагандой. Они создают casus belli – поводы для войны. И удары западной коалиции по сирийским правительственным объектам, и финансирование антиправительственных боевиков с прямыми поставками им оружия – все это оправдывается информацией, распространяемой «Белыми касками».

          Проще говоря, «Белые каски» созданы офицером НАТО, финансируются странами НАТО и дают странам НАТО поводы для военных ударов по Сирии.

          Поэтому попытки Би-би-си опровергнуть «утиный тест» и доказать, что организация все равно «не выполняет политические заказы финансирующего», смотрятся несколько наивно.

          При этом любой человек или организация, когда-либо имевшие отношение к России, в западных СМИ немедленно обвиняется в «работе на Кремль» без предъявления каких-либо доказательств.

          Цитаты из интервью основателя «Белых касок» Ле Мезюрье, которые приводятся в качестве доказательства их «беспристрастности», тоже выглядят странно:

          «В Алеппо команда ползла под снайперским огнем, чтобы забрать тело асадовского солдата, оставшееся на нейтральной полосе. А когда они его вытащили, нашли при нем номер телефона матери, позвонили ей и сообщили: мы нашли тело вашего сына, мы похороним его как положено».

          Видимо, предполагается, что читатель утрет слезу и скажет: «Какие молодцы!». Но почему-то возникает вопрос – зачем подвергать риску жизни спасателей для того, чтобы забрать тело, а не живого человека? И почему снайперы стреляли по тем, кто полз за телом их сослуживца? Может, потому, что ползущие ничем не отличались от террористов?

          Все эти вопросы появились не сегодня и не вчера. Критическая масса недоверия по отношению к «Белым каскам» уже накопилась – и ее невозможно игнорировать.

          «Уверен, что «Белые каски» являются организацией фейков, производящей пропаганду для джихадистов и террористов. Пропаганда «Белых касок» склоняет нас к тому, чтобы мы начали убеждать наши правительства сбрасывать бомбы на людей в Сирии», – это слова бывшего вокалиста и гитариста Pink Floyd Роджера Уотерса. Его довольно-таки сложно обвинить в «работе на Россию».

          «Я не верю, что атака произошла. Я подозреваю, что это было постановкой небезызвестных «Белых касок», пропагандистской организации, аффилированной с «Аль-Каидой» и спонсируемой разведкой Саудовской Аравии и Великобритании», – это заявил член сената штата Вирджиния Ричард Блэк. Он тоже не похож на «агента Кремля».

          Гипотетически «Белые каски» способны выжить и без американского финансирования. Но «забывчивость» Госдепа – это явный сигнал о том, что для организации настало время уйти из информационного поля западных СМИ.

          «Я думаю, что это – естественная реакция на фактические провалы, которые продемонстрировала эта организация, финансируемая западными странами, прежде всего Великобританией и США. Уже были вскрыты очевидные факты целого ряда фальсификаций, которые способствовали раскручиванию очередной антироссийской, антисирийской кампании. Поэтому, очевидно, американцы поняли, что надо делать ставку на более серьезных партнеров, которых надо воспитывать, и обеспечивать эффективную работу», – считает эксперт РИСИ Владимир Фитин в интервью радио «Спутник».

          Поскольку количество территорий, остающихся под контролем джихадистов, в Сирии неуклонно сокращается, скорее всего, в дальнейшем упор в западной пропаганде будет сделан не на «удары по мирным жителям», а на «преследования инакомыслящих режимом кровавого диктатора Асада». Для этого нужны не имитирующие спасательную работу «Белые каски», а какая-нибудь «правозащитная организация». Технология их создания и «раскрутки» отрабатывалась десятилетиями – еще со времен противостояния США с СССР.

          Поэтому «Белые каски» уходят, но их дело будет жить. Вот только реальная ситуация с правами человека в Сирии будет волновать США и их сателлитов не больше, чем реальные жертвы развязанной при их активном участии гражданской войны.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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