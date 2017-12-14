Что стоит за «иранским ядерным досье», которое «похитил» Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Моссад захватил «тайный архив ядерной программы Ирана», из которого следует: все это время Тегеран обманывал мировое сообщество и продолжал работу над созданием ядерного оружия. Это можно было бы воспринимать как шутку, но шутки, к сожалению, кончились. Речь идет о действительно опасной угрозе.

Израильтяне утверждают, что передадут похищенные у Ирана материалы в ООН и МАГАТЭ, но пока что передали их только президенту США Дональду Трампу. Для этого в Израиле устроили шоу-презентацию, на которой Нетаньяху (в прошлом – боевой офицер спецназа) выступал в роли то ли Илона Маска, то ли Стивена Джобса. И очень вовремя устроили, поскольку к 12 мая Трамп должен принять окончательное решение по «иранской сделке». Тут действительно нужны презентационные навыки Джобса и манипулятивные практики Маска, чтобы окончательно склонить Вашингтон к силовой политике в отношении Ирана.

Операция века

Презентация проходила в здании министерства обороны Израиля, а премьер говорил по-английски, а не на родном иврите, что само уже показательно. В итоге даже дружественные американские комментаторы назвали все происходившее «театром». Нетаньяху вещал на фоне двух стеллажей в человеческий рост: на одном – обычные офисные файлы для документов, на другом были аккуратно приклеены компьютерные диски. В начале презентации оба стеллажа были завешаны тряпочками.

«Эти документы полностью доказывают, что Иран бесстыдно врал, когда заявлял, что никогда не разрабатывал ядерное оружие, – рокотал Нетаньяху, по словам которого в пригороде Тегерана Шорабаде персы все это время хранили «ядерный архив». – Несколько недель назад в результате наисложнейшей разведывательной операции Израиль добыл материалы из этого комплекса».

После этого премьер подошел к стеллажам и эффектным жестом сорвал с них завесу. А там – файлы и диски. Ну точно – Маск, когда ему в очередной раз не хватило денег на проект лестницы до Марса.

Всего израильской разведке якобы удалось добыть 55 тысяч страниц секретных документов и 183 компакт-диска с не менее секретной информацией. Из них следует, что иранская программа по тайной разработке ядерного оружия называлась «Амад» и предполагала производство пяти боеголовок в 10 килотонн (не ясно – то ли суммарно, то ли каждая в отдельности).

Услышав об этом, израильские СМИ не просто запели победные песни. Они (хотя их представители присутствовали на «шоу Биньямина») начали завышать количество данных (кое-кто – в два раза, а одна местная газета заявила о 100 тысячах страниц «папок, чертежей, документов»). При этом утверждалось, что израильская разведка захватила не «банку из-под леденцов с микрофильмами», а оригиналы документов.

Не обошлось и без привычного восхваления достижений израильской разведки и армии («наши ВВС уничтожили в Сирии 200 баллистических ракет, направленных на Израиль»), и в результате суть происходящего потерялась окончательно, как это обычно и бывает в современном Израиле с его паранойей и самовозвеличиванием.

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Персидским словом amad (в недословном переводе что-то вроде «логистика», «план») в англоязычной (преимущественно американской) прессе и документах Госдепа называют всю совокупность иранского ядерного проекта начиная с 1989 года. Слово это американцы взяли буквально с потолка: ну не писать же прямо по-английски plan, все-таки у этих персов свой язык есть. Но в самом Иране никогда таких терминов не употребляли и не собираются.

Президент Дональд Трамп полагает, что этот проект продолжается до сих пор, и на этом основании настаивает на прекращении ядерной сделки с Ираном с непредсказуемыми последствиями. А Израиль в последние месяцы делает все возможное, чтобы выставить Тегеран мировым злом, попутно его спровоцировав, – это должно окончательно склонить Трампа к разрыву ядерной сделки и, возможно, к началу боевых действий против Ирана. И вот теперь – такая радость: два стеллажа таинственного иранского «ядерного архива», которые доблестные моссадовские джеймсбонды вывезли из Шорабада в целости и сохранности. Действующий глава Моссад Йоси Коэн лично отправился в США, где презентовал эти документы тогдашнему главе ЦРУ Майку Помпео, а тот, в свою очередь, Трампу.

«Операция израильской разведки» быстро обросла сказочными полуподробностями. Якобы персы хранили весь свой ядерный архив в одном месте (вот ведь странные люди), а направленные против них меры включали в себя и подкуп, и «человеческий фактор» (это, видимо, нечто отличное от подкупа), и слежку на территории Ирана, и, наконец, похищение и вывоз огромного массива подлинных документов, несмотря на то, что местоположение архива было известно только узкому кругу лиц, а его охрану нес Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В операции участвовало несколько групп и некие «ученые-разведчики», наличие которых израильские источники подают как эксклюзивную особенность самого умного государства на свете – других таких же ни у кого якобы нет (подобное раздражает, тем более что половина этих вундеркиндов в московских школах училась, а другая половина – в киевских). Утверждается, что была потрачена крупная сумма денег, но не уточняется, насколько крупная, а общий вес вывезенных материалов составил полторы тонны, что заметно больше того, что Нетаньяху продемонстрировал в ходе шоу.

При этом персы не сразу заметили, что архив пропал, а когда несколько недель назад все-таки заметили, то «встревожились» (еще раз: из-под носа пропали полторы тонны сверхсекретной информации с 1989 года, но не сразу заметили, а затем «встревожились»).

Со своей стороны, власти Израиля вообще не собирались делать официальных заявлений, что-либо опровергать и подтверждать, достаточно традиционной утечки в СМИ. В любом случае, это ставит под удар источники информации разведки и агентуру в Иране, но после долгих споров в кабинете министров Нетаньяху принял решение лично обнародовать «иранский архив». То есть бог с ней, с агентурой, пусть персы всех перевешают, не жалко, еще купим.

Как дети малые

Все любят Моссад. У некоторых эта любовь граничит с подростковым обожанием, в рамках которого объекту любви приписываются сверхъестественные качества. В такой обстановке явные несостыковки всей этой праздничной истории уже не видны.

Сам Моссад и аффилированные с ним структуры за последние 60 лет потратили уйму сил и денег на создание имиджа «самой эффективной разведки мира», миллионными тиражами распространяя книги про «операцию Энтеббе», похищение Эйхмана, захват советского истребителя в Ираке и прочие интересные и действительно выдающиеся истории. При этом очевидные провалы, которых было гораздо больше, чем успехов, тщательно обходятся стороной или поминаются лишь мельком, когда этого уже невозможно избежать (как, например, чудовищный провал с Войной Судного дня; только за это всю организацию надо было разогнать за профнепригодность, а ее руководство отправить рыть окопы на Голанские высоты).

Поэтому все верят в Моссад. В то, что эта система способна выкрасть из-под носа спящих персов полторы тонны разоблачительных материалов планетарного масштаба. Особо подчеркивается расстояние – 1600 километров, за которое документы были якобы вывезены ради презентации на английском языке и последующей передачи в руки Трампа.

Это гипноз сродни цыганскому. Нетаньяху не предъявил вообще ничего нового, и это признают даже американские комментаторы. Но в Израиле уже который день исполняют ритуальные танцы в честь гениев разведки, а Госдеп подтверждает, что «иранское досье», переданное Йоси Коэном, «свидетельствует о нарушении Тегераном ядерной сделки».

Допустим, что персам действительно взбрело в голову хранить документы, подтверждающие тайную разработку ядерного оружия. В конце концов, они – древняя нация, может, им еще Дарий и Кей-Кавус завещали такие шаги для сбережения исторического наследия. Но хранить в одном месте? Всё сразу? Называть это «Амад», охранять частями КСИР, секретничать так, чтобы об архиве знали только несколько человек из министерства обороны?

При этом всё это весит полторы тонны, но может уместиться на 183 дисках и стеллаже из соседнего канцелярского магазина.

Уже на этом этапе нужно приглашать на главную роль Даниэля Крэйга, а в массовку набирать студентов, чтобы изображали идиотов-персов. Всё равно у нормального человека подобное в голове не укладывается.

Иран – не страна запущенного Средневековья. Там весьма специфические представления о государственном устройстве, но это не общество клинических дебилов. А ведь только в таком обществе можно представить себе сверхсекретный архив, хранимый в «неприметном здании на южной окраине» столицы, чуть ли не в гараже (согласно фотоснимкам, которые презентовал бывший спецназовец Нетаньяху, это и впрямь разваливающийся саманный гараж на одну машину). Они б его еще в пустыне зарыли и карту нарисовали бы, как пираты Карибского моря.

Давайте представим на секунду, что у вас есть гараж, в котором вы храните полторы тонны чего-то настолько ценного, что это может взорвать – в прямом смысле слова – весь мир. Знает об этом пара-тройка очень ответственных людей – и еще пара сотен, которые все это перемещают, охраняют, подметают пол и кондиционеры вешают (на израильских фото кондиционеров, правда, не было, что само по себе странно). Но однажды все это пропадает, потому что агентура израильской разведки похитила оригиналы документов, чего никогда бы не сделала ни одна спецслужба мира. А вы настолько слепы и глухи, что не замечаете такой пропажи чуть ли не целый месяц. То есть люди приходят в этот гараж, включают свет, подметают пол в пустом помещении, охрана производит утренний развод и пьет чай, не замечая, что не хватает чего-то весом в полторы тонны.

Пусть так. Но остается еще одна проблема: никакого «ядерного архива» как единого набора документов не существует и никогда не существовало. Иначе придется поверить, что Мохсен Фахризаде Мохамади, который считается отцом иранского ядерного проекта, – дитё малое.

В своей презентации Нетаньяху уделил этому человеку особое внимание: «Запомните это имя – Мохсен Фахризаде» (кстати, половина ивритоязычных газет не смогла это толком пропечатать, получилось что-то вроде «Пахризаде» – потеряли точку в букве «ф»). Премьер долго рассказывал, как Фахризаде с особым кортежем охраны из КСИР привозят из дома на работу в университете (если кому интересно, то живет доктор Фахризаде в Тегеране на улице Шахид Махлалати, прямой домашний телефон 021-2446413). Никто его не видел (кроме, видимо, студентов, которым он читает лекции), но Нетаньяху в качестве достижения Моссада продемонстрировал мутную фотографию европеоидного мужчины в очках.

Моссад утверждает, что располагает схемой расположения камер видеонаблюдения в университетском кампусе в Тегеране (но не доступом к самим камерам), но для Фахризаде организован «специальный вход в здание», потому и фотография мутная.

Далее идет череда кодовых названий каких-то проектов, что годно для Голливуда, но чересчур для реальности. И цитата: якобы Фахризаде открытым текстом написал: «Мы должны показать, что проект «Амад» прекращен». Занавес, аплодисменты. И никто не задается вопросом: если мы производим ядерное оружие «на основе» некоей документации, то почему она хранится в саманном гараже чёрт-те где, а не там, где она якобы ежедневно необходима (в Нетензе, например)? Неужели в гараже удобней?

Над персидской мирной хатой

Объем дезинформации, которую Израиль вываливает на человечество в последние месяцы, давно пора считать килотоннами. Он раз за разом взрывает информационные бомбы, единственной целью которых должно быть англоязычное общественное мнение, в первую очередь американское.

Тут и знаменитый «шиитский коридор», она же «шиитская рука», которой Тегеран с помощью Асада и Путина тянется к границам Израиля. Тут и «200 баллистических ракет», уничтоженных в Сирии. И вот теперь – «ядерный архив». Уже не смешно. С точки зрения шоу презентация Нетаньяху была проведена на твердую тройку, но поверить в такое могут только те, кто готов был поверить изначально и доказательств не потребует. Потому как любовь.

Это замшелый советский штамп, который неудобно даже произносить, но это, к сожалению, правда: израильская военщина реально поджигает войну на Ближнем Востоке. Большую войну, провоцируя легковерного Трампа на атаку на Иран.

Сейчас невозможно понять, насколько сфабрикован «иранский ядерный архив» и что это за диски и стеллажи такие. Но невозможно и убедить западное сообщество в том, что все это выглядит как дешевая пародия на шпионский сериал. Оно же верит, что в Одессе люди сами себя сожгли, а Скрипалей КГБ отравило.

Просто это тактика такая – нагнетать. Руками американцев израильтяне устраняют не врага, а конкурента. Сейчас Иран для Израиля не кровный враг, а враждебная региональная держава, справиться с которой самостоятельно еврейское государство не может. А спровоцировать на военную операцию старшего брата можно только такими вот «гениальными операциями Моссада», истерией в общественном мнении и постоянными провокациями, территорией которых стала Сирия.

И это уже не смешно, поскольку Дональд Трамп – это не только аккаунт в Твиттере, но и вполне реальный президент США, который к 12 мая должен принять решение по поводу Ирана.

И как-то подзабылось, что у Израиля есть собственное ядерное оружие, которое они чуть было не применили во времена чуть было не проигранной Войны Судного дня. А компоненты для него израильтяне украли в США. Или все-таки не украли?