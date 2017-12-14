Что кроется за сообщениями о «новой атаке на Сирию»

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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У победы сирийской ПВО над американскими ракетами есть объективные критерии

По словам российского Генштаба, комплекс «Панцирь-С1» показал в Сирии почти стопроцентную точность: 25 противоракет поразили 23 целиФото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Уже несколько дней и российское Минобороны, и Пентагон выдают прямо противоположные заявления об эффективности удара стран Запада по Сирии. Сообщения России о десятках сбитых «Томагавков» в Пентагоне и вовсе назвали дезинформацией. Чья версия ближе к правде и существуют ли способы точно понять, была ли сбита ракета? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Ракетно-бомбовый удар США по Сирии вызвал две крайние реакции – алармистскую и бравурную. И та и другая неадекватны и опасны. На самом деле ситуация проще и сложнее одновременно. Подробности...
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Запад действительно собирается наступить на те же грабли

Сергей Лукьяненко, писатель
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Сергей Худиев, публицист, богослов
Идея запретить лекарства из США и стран, поддерживающих санкции, уже вызвала бурное обсуждение в Сети. Конечно, реакция на санкции США необходима, но нам стоит подумать какая. В чем причина санкций? Какова их цель? Как мы можем дать отпор? Подробности...
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          Что кроется за сообщениями о «новой атаке на Сирию»

          Сообщения о ракетном нападении на авиабазу Шайрат выглядят как опасная провокация   17 апреля 2018, 20:45
          Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
          Текст: Евгений Крутиков

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          Одно из главных событий дня – нападение на сирийскую авиабазу Шайрат, которого на самом деле не было. Истерику раздули три страны – Сирия, Ливан и Израиль, причем последний хочет казаться случайной жертвой информационной войны. Но не все так просто: если Израиль все-таки причастен, это откроет новую страницу в истории конфликта в Сирии.

          Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник на правительственной авиабазе Шайрат сработала ложная тревога. Внешнего нападения не было, но в новостях со ссылками на агентство САНА утверждалось, что девять ракет были сбиты системами ПВО. Ряд источников обвинили в нападении Израиль, а Пентагон даже собрал специальный брифинг, чтобы откреститься от «повторного удара».

          Позднее появились сообщения, что атаке подверглась еще одна сирийская авиабаза – Думэйр, расположенная неподалеку от Дамаска. Несколько часов сирийские, иранские и израильские СМИ все это муссировали, обмениваясь весьма воинственными заявлениями.

          Аэродромы Шайрат и Думэйр были единственными целями в Сирии, ПВО которых полностью отразила все американские ракеты, выпущенные по ним во время субботнего удара. А наибольшее число повреждений получили те объекты, которые не защищались стационарными и пристреленными системами ПВО, например научный центр в квартале Барзе. Таким образом, для информационного фона в Америке было бы полезно, чтобы Шайрат и Думэйр все-таки «пробили», но это уже конспирология.

          В то же время, согласно ряду данных, на аэродроме Думэйр в момент тревоги находились российские военнослужащие из числа переговорщиков из ЦПВС, которые проводили беседы с остатками группировки «Джейш аль-Ислам». Причем, уже по последним данным, была достигнута договоренность о том, что около тысячи боевиков отправятся в Джераблус вслед за своими братьями по разуму из Думы. Теперь они сдают тяжелое вооружение и на общих основаниях уезжают на север, однако часть боевиков заявила о примирении с правительством Сирии и решила остаться в городке Аль-Думэйр.

          В таком контексте сообщения о ракетном нападении на авиабазу выглядят как новая провокация, но уже неустановленного происхождения.

          Первыми пострадавшими от информационного возмущения стали ливанцы. Последние две недели над их головами стаями летают ракеты, и в партере откровенно нервничают. После того, как израильские истребители обстреляли сирийскую базу Т4, зависнув в ливанском воздушном пространстве, президент страны Мишель Аун разразился гневной речью, в которой заявил, что «больше не допустит», «не позволит» и тому подобное. Выступление Ауна не заметили, и тогда ливанцы начали оперировать объективными техническими данными. Вот и сейчас источник в службе международного аэропорта им. Рафика Харири в Бейруте сообщил, что самолеты ВВС Израиля не могли нанести удар, так как их не было в воздушном пространстве в момент предполагаемой атаки на Шайрат.

          Другой источник в Бейруте пояснил, что израильские самолеты несколько раз за день появлялись в воздушном пространстве страны. И именно направление «со стороны Ливана», с точки зрения местных экспертов, однозначно указывает на израильское происхождение самолетов и ракет. Другое дело, что над Ливаном сейчас кто угодно может пролететь, и ничего ему за это не будет.

          В Израиле официальные представители ВВС и ЦАХАЛ комментировать происходящее поначалу отказались, но за дело взялись местные газеты. «Гаарец» начала активно цитировать заявления спикера МИД Ирана Бахрама Гасеми, сделанные им полторы недели назад по поводу ракетной атаки на Т4. Там было что цитировать. Например: «Оккупационный сионистский режим рано или поздно получит надлежащий ответ на свои действия». Или вот: «Сирийская армия способна защищать свою территорию и будет делать это».

          Но Гасеми говорил все это по поводу атаки на Т4, а мистические события вторника в Шайрате и Думэйре не комментировал. Тем не менее, в Израиле быстро запутали самих себя, и к середине дня большинство СМИ были уверены в том, что Т4 зачем-то атаковали опять, а Иран стоит то ли за внезапно сработавшей сигнализацией, то ли за очередным и на редкость бессмысленным рейдом израильских ВВС.

          Иран тут вообще ни при чем. Даже Бахрам Гасеми ни при чем – это был редкий день, когда он никаких специальных заявлений вообще не делал. Но в Израиле заново раскручивали «стори» про «иранскую угрозу» на основании «новых данных». Надо признать, что в этом ему поспособствовали сирийские СМИ, включая государственные телеканалы и агентство САНА. Но они это делали не по злобе, а от эйфории – появился новый повод подтвердить стойкость сирийской ПВО.

          Пора уже привыкнуть, что Израиль превратился в постоянный источник провокаций, и иногда у него это получается не по разуму, а по инерции. Крупнейшие израильские газеты проигнорировали убаюкивающие разъяснения россиян и собственной армии, принявшись стращать читателей Бахрамом Гасеми. Действительно, он часто бывает, скажем так, нетолерантен в отношении еврейского государства, но в этом конкретном случае он молчал, а в Тель-Авиве безостановочно рассказывали про грядущий «иранский ответ» за налет на Т4.

          Это тот самый случай, когда некритичное использование информации сразу несколькими сторонами само собой разогнало крупный конфликт между ними – с наказанием невиновных и награждением непричастных.

          Почему у сирийцев сработала ложная тревога – другой вопрос. Скорее всего, от излишнего усердия и усталости персонала. Но затем сирийцы сделали то, от чего их вроде бы отучили года два назад: принялись трубить через официозные СМИ о победе над «девятью израильскими ракетами». Необходимо признать, что государственные СМИ самого Израиля, а равно – его официальные представители, в антииранской панике не участвовали, но и не опровергали надуманный повод. Заявление ВВС сводилось к no comment, что во всем мире и при любых обстоятельствах журналистов только раззадоривает.

          Между тем, есть и альтернативная версия событий, в которой Израиль уже не выглядит жертвой собственных информационных страхов. По ряду данных, ложную тревогу сирийской ПВО можно интерпретировать как «объединенный электронный сбой системы», приведший к запуску ракет. Причем этот сбой мог быть результатом внешнего воздействия, например хакерской атаки со стороны все того же Израиля, который самостоятельно взял на себя обязанность выявлять дыры в сирийской обороне, в первую очередь ПВО.

          Другая возможная причина – необычный воздушный трафик. Теперь уже никто не уследит, что летает над Ливаном, даже сами ливанцы.

          В таком контексте Израилю будет куда труднее выглядеть бедной овечкой, которой, по словам министра обороны Авигдора Либермана, противостоит «объединенный фронт» из всех вокруг. Возможно, что и противостоит, но зачем же провоцировать ситуацию и дополнительно нагнетать обстановку в собственном обществе?

          Доказать вмешательство в электронную систему ПРВО Сирии будет крайне трудно, но эта версия все-таки имеет право на жизнь. А это уже принципиально новая угроза, с которой никто в Сирии раньше не сталкивался.


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