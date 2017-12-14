Стало известно, что произошло на базе «Шайрат»

В ночь на вторник на базе «Шайрат» сработала ложная тревога, нападения не было.

Так, сработала ложная тревога воздушного пространства, что привело к запуску сирен ПВО и нескольких ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на САНА.

Подчеркивается, что внешней атаки на Сирию не было.

В свою очередь источник в службе международного аэропорта им. Рафика Харири в Бейруте сообщил, что самолеты ВВС Израиля не могли нанести удар, так как их не было в воздушном пространстве в момент предполагаемой атаки.

Другой источник пояснил, что ранее израильские самолеты несколько раз на протяжении дня находились в воздушном пространстве страны.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что средства ПВО отразили ракетную атаку на сирийские аэродромы Шайрат и Думейр. Государственное телевидение САР сообщило, что сбиты «около девяти вражеских ракет». Отмечалось, что обстрел был совершен ВВС Израиля.

Позже осведомленный российский источник заявил, что ночных атак на сирийский аэродром Шайрат не было.