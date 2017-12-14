Авиабаза Шайрат в Сирии подверглась ракетной атаке

Средства ПВО отражают ракетную атаку на сирийскую авиабазу Шайрат, сообщают информационные агентства.

Сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

В районе Хомса сбиты ракеты, «нарушившие воздушное пространство», передает РИА «Новости».