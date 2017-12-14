Сообщения о ночном обстреле аэродрома Шайрат опровергли

Ночных атак на сирийский аэродром Шайрат не было, сообщил осведомленный российский источник.

«Аэродром работает в плановом режиме. Никаких атак этой ночью не было», – сказал источник «Интерфакса».

Он добавил, что средства противовоздушной обороны, прикрывающие аэродром, этой ночью не работали.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что средства ПВО отразили ракетную атаку на сирийские аэродромы Шайрат и Думейр. Государственное телевидение САР сообщило, что сбито «около девяти вражеских ракет». Отмечалось, что обстрел был совершен ВВС Израиля.