Госдеп «забыл» продлить финансирование «Белых касок»

Госдепартамент Соединенных Штатов в «последние недели» заморозил финансирование организации так называемых «Белых касок», действующей на территории Сирии, сообщил телеканал CBS.

По данным телеканала, финансирование прекратилось из-за того, что ближневосточное бюро госдепа до 15 апреля не направило Белому дому подтверждение о необходимости продолжения выделения денег организации, передает РИА «Новости».

Таким образом, в данный момент финансирование «Белых касок» находится «под пересмотром».

При этом, согласно неким «дипломатическим документам», на долю США приходилось около трети от общего бюджета организации.

Напомним, в середине апреля один из лидеров известной британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал НПО «Белые каски» «организацией фейков». Позднее журналист Макс Блюменталь рассказал, как организация «Белые каски» пыталась «завербовать» Уотерса.

Одновременно с этим сенатор штата Вирджиния Ричард Блэк обвинил «Белые каски» в организации «химатаки» в Сирии.