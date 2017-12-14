«Белые каски» пытались «завербовать» Роджера Уотерса из Pink Floyd

Журналист Макс Блюменталь в статье для The Grayzone Project написал, как британского музыканта Роджера Уотерса, одного из основателей группы Pink Floyd, пыталась «завербовать» организация «Белые каски».

По словам журналиста, музыкант передал ему письма, полученные им от представителей и активистов «Белых касок», передает RT.

По данным Блюменталя, в 2016 году агентство, представляющее «Белые каски», пыталось пригласить Уотерса на ужин, «организованный саудовско-британским миллиардером». Музыканту сказали, что, присоединившись к миссии организации, он сможет помочь «повысить голоса мирных героев Сирии».

«Было довольно подозрительно получить такое приглашение на ужин («Белых касок»). И теперь мои худшие подозрения подтвердились», – сказал Уотерс.

В материале также говорится, что за несколько дней до концерта в Барселоне французский фотокорреспондент, который, как он сам сказал, связан с «очень влиятельной сирийской организацией», требовал, чтобы Уотерс позволил ему выступить на сцене с заявлением о детях в Сирии.

«Эти документы демонстрируют, что специалисты хорошо финансируемой службы по связям с общественностью («Белых касок») целенаправленно работают со знаменитостями, исходя из того, что они могут достучаться до сердец и умов широкой общественности на Западе», – пишет Блюменталь.

16 апреля Уотерс назвал НПО «Белые каски» «организацией фейков», негласно поддержав позицию России по спланированной провокации в Сирии.

Позже член сената штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что «химическая атака» в сирийской Думе, скорее всего, была подстроена организацией «Белые каски».