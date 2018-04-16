Сенатор штата США обвинил «Белые каски» в организации «химатаки» в Сирии

Член сената штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, что «химическая атака» в сирийской Думе, скорее всего, была подстроена организацией «Белые каски».

«Я не верю, что атака произошла. Я подозреваю, что это было постановкой небезызвестных «Белых касок», пропагандистской организации, аффилированной с «аль-Каидой» и спонсируемой разведкой Саудовской Аравии и Великобритании», – цитирует РИА «Новости» Блэка.

По его словам, мотива устраивать химатаку у сирийского правительства не было, поскольку боевики из «Джейш аль-Ислам», последняя группировка террористов в Думе, потерпели поражение и были эвакуированы из города.

Сенатор обратил внимание на то, что хлорин перестал использоваться в войнах со времен Первой мировой войны. В последние сто лет в конфликтах использовались более эффективные химические агенты. Блэк отметил, что если хлорин был выпущен, скорее всего, это произошло случайно.

Сенатор также подчеркнул, что администрация Трампа решила атаковать Сирию вместо того, чтобы дождаться расследования, доказывающего, что никакой атаки не было.

Ранее в понедельник британская рок-звезда Роджер Уотерс назвал НПО «Белые каски» «организацией фейков». Глава МИД Сергей Лавров ранее говорил, что у России есть неопровержимые данные, согласно которым предполагаемая химическая атака 7 апреля в сирийской Думе была постановкой с участием иностранных спецслужб. В Генштабе сообщали, что организация «Белые каски» разыграла перед камерами химическую атаку на мирных жителей в сирийской Думе.

В субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО. Атака была отбита советскими ракетами 70-х годов производства. Западные СМИ написали, что ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии снова показали неготовность Евросоюза вести боевые действия.