Асад похвалил российские оружие

Президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями положительно отозвался о русском оружии, отметив его превосходство над западным, заявил депутат Госдумы Сергей Железняк.

По словам Железняка, Асад «положительно отозвался о русском оружии и отметил его превосходство над западным». Президент Сирии заявил, что теперь народ страны перестал бояться агрессии Запада. В целом встреча с президентом САР, по словам члена комитета нижней палаты парламента по международным делам, прошла конструктивно, передает РИА «Новости».

При этом на встрече не обсуждался вопрос поставок российских ПВО Сирии, добавил Железняк.

Он отметил, что российские парламентарии на встрече с Асадом обсуждали сохранение исторического наследия в Сирии, которое пытались уничтожить террористы.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова, которая также присутствовала на встрече, сообщила, что Асад назвал удары Запада по Сирии агрессией.

В первом заявлении после ударов по Сирии Асад заявил, что Западу нужно признать потерю контроля над ситуацией в САР.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В связи с этим член Совфеда Алексей Пушков констатировал, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО.