После удара по Сирии констатирована военная недееспособность ЕС

Ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии снова показали неготовность Евросоюза вести боевые действия, пишет журналист Ульрих Ладурнер в немецком издании Die Zeit.

Когда дело доходит до войны, ЕС сразу выбывает из игры, пишет журналист, напоминая о конфликтах в Ираке в 2003 году, в Ливии в 2011 году и о нынешней ситуации, передает RT.

Автор статьи считает, что вооруженные конфликт требуют однозначных решений, где нет пространства для лавирования, жизненно необходимого для Евросоюза. Только благодаря двусмысленным решениям существует ЕС, считает он, но поэтому он и не создан для недвусмысленности войны, пишет издание.

Журналист однако настаивает на том, что эта ситуация должна измениться, так как в соседних с Европой странах идет война, Евросоюзу нужно укреплять оборону. Он пишет, что выступает не за подстрекательство к войнам со стороны ЕС, а за блок, который сможет отстаивать и продвигать свои интересы на мировой арене.

Издание отмечает, что в ЕС все с этим согласны.

Die Zeit пишет, что Евросоюзу нужна «ближневосточная стратегия», но ему не хватает средств и единства. Европа не является влиятельным игроком в Сирии, пишет автор. Однако и США утратили свое влияние на Ближнем Востоке, где главным игроком стала Россия.

Теперь ЕС необходимо выработать стратегию в отношениях с Кремлем, ведь на данный момент ее не существует, пишет Ладурнер. Напротив, ЕС глубоко расколот в этом отношении. На это указывают конфликт из-за «Северного потока – 2» и тот факт, что после отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля санкции в отношении Москвы поддержали только 14 стран Евросоюза, констатирует Ладурнер.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. В связи с этим член Совфеда Алексей Пушков констатировал, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о фантастической работе сирийской ПВО.

Провал удара западной коалиции по Сирии уже окрестили началом заката военной гегемонии США.