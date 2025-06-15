В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Главы МИД России и Турции призвали остановить боевые действия на Ближнем Востоке
Обсуждая растущее напряжение на Ближнем Востоке из-за военной операции Израиля против Ирана, министры иностранных дел России Сергей Лавров и Турции Хакан Фидан подчеркнули срочность прекращения боевых действий.
По итогам телефонного разговора Лаврова и Фидана, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, МИД России сообщил, что главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за силовой акции Израиля против Ирана, передеает РИА «Новости».
В ходе диалога, как отмечает МИД РФ, министры «были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями».
Турецкая сторона высоко оценила неизменную готовность России к посредническим усилиям, направленным на достижение взаимоприемлемых решений, включая вопросы иранской ядерной программы и стабилизации переговорного процесса.
Ранее источник сообщил, что Лавров обсудил с Фиданом последствия ударов Израиля по Ирану.