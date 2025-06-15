Главы МИД России и Турции призвали остановить боевые действия на Ближнем Востоке

Tекст: Ольга Иванова

По итогам телефонного разговора Лаврова и Фидана, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, МИД России сообщил, что главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по поводу обострения ситуации на Ближнем Востоке из-за силовой акции Израиля против Ирана, передеает РИА «Новости».

В ходе диалога, как отмечает МИД РФ, министры «были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями».

Турецкая сторона высоко оценила неизменную готовность России к посредническим усилиям, направленным на достижение взаимоприемлемых решений, включая вопросы иранской ядерной программы и стабилизации переговорного процесса.

Ранее источник сообщил, что Лавров обсудил с Фиданом последствия ударов Израиля по Ирану.