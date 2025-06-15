В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Лавров обсудил с Фиданом последствия ударов Израиля по Ирану
Фидан призвал к дипломатии по иранской ядерной программе в разговоре с Лавровым
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан в ходе телефонного разговора уделили особое внимание ситуации вокруг израильских ударов по Ирану и возможным последствиям для региона.
В ходе телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсуждались обострение ситуации на Ближнем Востоке и последствия ударов Израиля по Ирану, передает ТАСС.
Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил, что Фидан выразил обеспокоенность развитием событий в регионе. В ходе беседы Фидан отметил: «Единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор по поводу деятельности Ирана в атомной сфере – это дипломатия».
Также обсуждались возможные глобальные и региональные последствия роста напряженности между Израилем и Ираном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.
В свою очередь Трамп заявил о согласии с мнением Путина, что война между Израилем и Ираном должна закончиться.