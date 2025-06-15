Лавров обсудил с Фиданом последствия ударов Израиля по Ирану

Фидан призвал к дипломатии по иранской ядерной программе в разговоре с Лавровым

Tекст: Елизавета Шишкова

В ходе телефонного разговора между главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом обсуждались обострение ситуации на Ближнем Востоке и последствия ударов Израиля по Ирану, передает ТАСС.

Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве сообщил, что Фидан выразил обеспокоенность развитием событий в регионе. В ходе беседы Фидан отметил: «Единственный способ положить конец конфликту и разрешить спор по поводу деятельности Ирана в атомной сфере – это дипломатия».

Также обсуждались возможные глобальные и региональные последствия роста напряженности между Израилем и Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом.

В свою очередь Трамп заявил о согласии с мнением Путина, что война между Израилем и Ираном должна закончиться.