Минздрав сообщил о шести госпитализированных после атаки БПЛА в Елабуге

Tекст: Ольга Иванова

Шесть человек, получивших ранения при атаке украинского беспилотника в Елабуге, продолжают находиться в медицинских учреждениях, передает РИА «Новости». Об этом журналистам сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он отметил, что среди пострадавших трое детей, один взрослый находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней степени тяжести.

Кузнецов также рассказал, что для определения дальнейшей тактики лечения планируется проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров Минздрава России.

Десяти пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь амбулаторно, добавил помощник министра. Координацию оказания медицинской помощи пострадавшим осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

В воскресенье глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате атаки беспилотника в Елабужском районе при падении обломков на здание контрольно-пропускного пункта автозавода погиб один рабочий и пострадали 13 человек. Позже СК возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Татарстан.