Шохин заявил о «желтом свете» желающему вернуться в Россию иностранному бизнесу

Шохин: У бизнеса есть ощущение, что надо быть на старте в первых рядах

Tекст: Ирма Каплан

«Иностранный бизнес, который работает в России, и, так сказать, готов возобновить работу с Россией, у него есть ощущение того, что скоро, как говорится, если не зеленый свет, то желтый свет зажжется и надо быть на старте в первых рядах», – сказал Шохин ТАСС.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. Его главная тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Тематические зоны ПМЭФ представлены «Территорией инноваций» и пространством национальных брендов «Покупай российское!»

Как писала газета ВЗГЛЯД, возвращение западных компаний на российский рынок теперь возможно только после подтверждения их надежности и готовности к честной конкуренции, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возвращающиеся западные компании не получат привилегий и преференций, а для тех, чьи ниши уже заняты, «поезд ушел».

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал категории западных компаний, которым все же может быть разрешено вернуться на российский рынок.