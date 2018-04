Какой будет реакция Запада на разоблачение фальшивки о химатаке

Очередная провокация «Белых касок» разоблачена. На сей раз – та самая, посредством которой было заявлено о применении химического оружия против детей в Восточной Гуте. Российские журналисты нашли невольных «актеров» фильма, за показом которого последовали ракетные удары США и Ко по Сирии. Что это означает для всех нас?

Корреспондент телеканала «Россия-24» Евгений Поддубный нашел в сирийском городе Думе непосредственных участников инсценировки химической атаки. Репортаж вышел в эфире и размещен на сайте телеканала, а более детальную информацию Поддубный опубликовал у себя в «Фейсбуке».

В интервью каналу «Россия» 11-летний Хасан Диаб рассказал следующее:

«Мы были в подвале. Мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице. Кричали: «Идите в больницу!» Мы побежали в больницу. И как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми».

Отец мальчика, Омар Диаб, подтвердил слова сына:

«Когда я узнал, что ребенок в больнице, отпросился с работы и побежал туда. Не было никакого химического оружия. Я курил на улице и ничего не чувствовал. Зашел в госпиталь и увидел свою семью. Боевики дали за участие в этой съемке финики, печенье и рис. И всех отпустили домой. Мой ребенок отлично себя чувствовал».

О том же говорят опрошенные журналистом медики. Работник больницы Бараа Бадран заявил: «Ни одного пострадавшего от каких бы то ни было отравляющих веществ в нашу больницу 7 апреля не поступало. Да, появились люди, которые стали поливать себя из этого шланга. Но никаких соответствующих симптомов не было. В тот день несколько зданий подверглись разрушениям, начались пожары. Из-за строительной пыли и дыма у многих возникли проблемы с дыханием. Их доставляли сюда, мы оказывали помощь, когда вдруг кто-то забежал и закричал: «Химическая атака! Химическая атака!» И люди начали поливать себя водой. На самом деле там не было никаких признаков для этого».

Российские официальные лица не могли оставить такой репортаж без внимания. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала его в «Фейсбуке», сведя свою реакцию к риторическим вопросам:

«Госпожа Никки Хейли, постпред США в СБ, Вы покажете сирийскому мальчику Хасану Диабу ООН? Госпожа Кристиан Аманпур, Вы покажете его фотографию в ходе Вашего интервью на CNN кому-нибудь из Белого дома? А можно и объединить мероприятия: сначала показать ребенку место американского постпреда в Совбезе, чтобы он понимал, где находится мозговой центр уничтожения Сирии. А потом сразу на интервью к Аманпур. Я и первый вопрос за Кристиан придумала: «Деточка, ты считаешь наши ракеты умными?»

В свою очередь российский представитель в ООН Василий Небензя пообещал продемонстрировать сюжет про «сирийского мальчика» всем постпредам в Совбезе ООН.

Действительно, информацию про инсценировку следует распространять максимально широко. Тем более со стороны Запада пока что никакой реакции на это доказательство фальсификаций не последовало. Последняя публикация на сайте «Беллингкэт», регулярно фабрикующем антироссийские «расследования», посвящена «разоблачению» другого сюжета телеканала «Россия», в котором приводились кадры со съемочной площадки «Белых касок».

В чем же, по версии «Беллингкэт», заключается его «фейковость»? В том, что продемонстрированные в программе «Вести» кадры похожи на другие – из художественного фильма Revolution Man («Человек-Революция»). В нем рассказывается о журналисте, который незаконно въезжает в Сирию за сбором свидетельств войны с прицелом на международные призы. Когда ему это не удается, он помогает террористам сфабриковать химическую атаку, чтобы прославиться.

Сюжет фильма практически документальный. Многие желавшие прославиться на страданиях сирийцев фотографы даже не выезжали в Сирию. Так, в 2016 году в Египте был задержан фальсификатор, снимавший местных детей в окровавленной одежде, чтобы выдать их за «жертв российской бомбардировки Алеппо».

Прокол «Беллингкэт» в данном случае очевиден. В анонсе фильма Revolution Man на «Фейсбуке» говорится, что «зрители будут поражены сходством пропаганды в СМИ, которую ведут «Белые каски» в этом фильме, и фальшивых кадров, утекших два дня назад из гримерки «Белых касок» для якобы жертв обстрелов в Гуте, фото которых используют СМИ – партнеры «Белых касок» по убийству сирийцев».

То есть «Белые каски» сняли в своей студии фальшивые кадры «химической атаки». Авторы Revolution Man изучили их и сделали максимально похожую декорацию для своего фильма, о чем и сообщили. А виноват телеканал «Россия».

«Беллингкэт» вообще не заботится о подтверждении достоверности своих «расследований». Вот к чему сводятся его доказательства того, что химическое оружие в Гуте применили именно сирийские власти:

«Авиаспоттеры сообщили о двух вертолетах Ми-8, направлявшихся на юго-запад со стороны авиабазы Думейр в направлении Думы за 30 минут до химической атаки. Вскоре после атаки над Думой наблюдались два вертолета Ми-8. Ранее было выявлено применение сирийскими властями вертолетов Ми-8 для сброса баллонов с хлором на районы, подконтрольные оппозиции».

Это все. Кем было выявлено применение вертолетов для сброса баллонов с хлором? Зачем сирийским властям сбрасывать с вертолетов баллоны с хлором, если в их распоряжении достаточное количество конвенционального оружия? Сперва «Беллингкэт» обвиняет правительственные Ми-8 в применении баллонов с хлором, а буквально несколькими абзацами ниже цитирует анонимного доктора, который говорит, что симптомы, которые он наблюдал у пациентов, «не похожи на симптомы применения хлора». «Хлор сам по себе не может вызвать такие симптомы, поскольку хотя он вызывает удушье, он не воздействует на нервную систему», – говорит он.

Это совершенно не мешает авторам сделать такие выводы: «Крайне вероятно (highly likely), что более 34 жертв, погибших в ходе атаки на жилой дом в районе площади Эш-Шухада в 19.30, погибли в результате применения газового баллона, наполненного, вероятнее всего (most likely), хлором, который был сброшен с вертолета Ми-8, взлетевшего с авиабазы Думейр».

Как говорится, вы не рефлексируйте, вы распространяйте.

К сожалению, все предыдущие случаи разоблачения подобных фальшивок не привели к изменению политики западных стран в отношении к Сирии. Даже если Небензя попросит мальчика, его отца, врача и еще сотню жителей Думы выступить в Совбезе ООН и лично подтвердить, что никакой химической атаки не было, к принципиальным последствиям это не приведет.

Западные политики и СМИ очень хорошо умеют «приподзакрывать глаза» там, где им это нужно. И «приподоткрывать» в других случаях. И наивно надеяться, что эти разоблачения хоть как-то повлияют на позицию западных политиков и заставят хоть кого-то устыдиться.