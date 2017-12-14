Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

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Восхождение Ходорковского стало наиболее яркой страницей беспредела 90-х

Государство должно было заработать на приватизации нефтянки, но в итоге еще и приплачивало олигархамФото: Машков Юрий/ТАСС
Ровно 25 лет назад была создана нефтяная компания «ЮКОС». Всего за несколько лет ее владелец Михаил Ходорковский стал самым богатым человеком России. Дальнейшее общеизвестно и не стоит внимания. Однако о том, как именно появился на свет его нефтяной гигант, необходимо помнить. В первую очередь для того, чтобы столь позорные события нашей истории никогда не повторились. Подробности...
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Контрсанкциям России нужно избежать бумеранга

Прекращение поставок в США ракетных двигателей РД-180 станет потерей для РоссииФото: nasa.gov
«Надо понимать, что никакой симметрии в экономике, к сожалению, быть не может. По поводу ответов российской стороне надо фантазировать в других сферах», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. По его мнению, к законопроекту о контрсанкциях пока стоит относиться как к рамочному: надо действовать прагматично, избегать шагов, которые в результате прилетят бумерангом обратно. Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Результаты атаки на Сирию должны заставить Трампа задуматься

В США теперь могут сколько угодно надувать щеки, но практически нулевой результат атаки на Сирию в какой-то момент дойдет и до ТрампаФото: Yang Chenglin/Zuma/Global Look Press
Удар американской коалиции по целям в Сирии превратился в фарс, который теперь станет очередным мифом западной пропаганды. Американская сторона говорит об успешном поражении целей – да только дело в том, что этих целей попросту никогда не существовало. С военной точки зрения это даже больший провал, чем могли мечтать самые отъявленные противники американского оружия. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...

CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

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      Сирия отразила нападение США (фото)

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          Алексей Чадаев

          Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

          Алексей Чадаев
          директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
          		 16 апреля 2018, 20:50

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          Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая.

          Суверенитет – это ширма, позволяющая разного рода диктаторам делать что угодно со своими людьми – пытать-вешать-травить и т. д. При этом в недемократических режимах проблема усугубляется тем, что нет никакого законного способа сменить власть: выборы фиктивны, вожди бессменны и т. д.

          Соответственно, у людей не оказывается никакой защиты от произвола – ни внутри страны (диктатура), ни извне (суверенитет). А миротворческие бомбардировщики такую защиту все-таки дают.

          При этом демократическая процедура как таковая не фетиш – реально работает именно полуколониальный механизм «окрика из обкома», и только он. А те, на кого он не действует – потенциальная «группа риска» по-любому.

          В этом всем даже есть некоторое здравое зерно.

          Фото: Syria Civil Defence/ZUMA/Global Look Press

          Проблема в одном: в эпоху fake news «преступления режимов» очень легко фальсифицировать и очень трудно игнорировать. Это делает уже сами страны-лидеры марионетками тех НПО и медиа, которые профессионально производят экранную «слезинку ребенка».

          Для правителей типа Трампа, Мэй или Макрона игнорировать вой собственных СМИ по поводу очередных «сообщений о химатаке», подкрепленных эмоционально убедительными видео и прочими «неопровержимыми аргументами» – значит потерять в рейтинге и осложнить собственную позицию в борьбе с оппонентами внутри страны.

          И вот в этой ситуации реальными вершителями судеб мира как раз и становятся всевозможные «белые каски» и прочие профессиональные провокаторы, непонятно кем и как ангажируемые, глубоко не прозрачные ни с одной стороны.

          И неправильно думать, что это проблема одних только США или лидеров ЕС. В какой-то мере с подобным столкнулся и Путин, когда после событий в Крыму условные «стрелковцы» решили повторить тот же сценарий в Донбассе.

          Надели на головы черные чулки с дырками, камуфляж – и вот они, «вежливые люди», изо всех сил пытающиеся убедить человечество, что они – прямые посланцы и агенты государства Российского. В общем-то, те же «белые каски», только наоборот; и дальше – попытка внутриполитического давления на Кремль по поводу брошенных на произвол «хунты» собратьев по ту сторону границы, вся эта тема «хитрого плана» и т. д.

          Но ведь когда лезли в Славянск – никто из лезущих не интересовался, а готово ли государство к такому сценарию, есть ли у него план, ресурсы, люди и т. д.; есть ли условный сейф с папочками инструкций, на котором написано: «Аннексия». Считали, что не может не быть; но его, конечно же, не было, а государство к донбасской ситуации тоже, разумеется, готово не было от слова никак.

          Сейчас такая же штука у Трампа. Есть борцы за все хорошее, ведущие непримиримую борьбу с кровавым азиатским тираном, который еще недавно был тихим лондонским офтальмологом.

          Их работа – создавать ситуации, при которых вожди Запада «не могут не ударить», иначе потеряют лицо, если не власть у себя на родине.

          При этом никаких внятных планов удара у вождей, естественно, нет – вот им и приходится, импровизируя на ходу, показательно бомбить пустые сараи ради демонстрации собственной всесокрушающей мощи и принципиальной политической позиции, на смех всему миру. Хитрый план Трампа, as is.

          Эта проблема корректно решается только одним способом – созданием адекватного и вызывающего максимальное доверие механизма международных расследований. И для событий на Майдане, и для химатак в Сирии, и для любой аналогичной ситуации – хоть для рохинджа в Бирме; с единственной задачей – достоверно установить, что же в действительности произошло.

          Пока его нет – мир будет пространством конфликтов, направляемых пропагандистскими версиями и целенаправленными провокациями.

          Выход из того тупика, в котором оказалась международная политика, где-то в этой плоскости. Должны появиться те – люди, силы, институты – для которых важнее истина, а не победа.

          Источник: Блог Алексея Чадаева


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