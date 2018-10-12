Как я едва не стал убийцей

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19 октября, пятница  |  Последнее обновление — 18:24  |  vz.ru
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Выплата советских вкладов грозит крахом экономике России

История с утерянными советскими вкладами требует концовкиФото: Набатов Юрий/Фотохроника ТАСС
Компенсация в полном объеме советских вкладов в Сбербанке после злополучной павловской денежной реформы в 1991 году в очередной раз откладывается. Почему Россия до сих пор не решила эту проблему? Что мешает наконец взять и расплатиться по советским долгам? Подробности...
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Почему в Норвегии развалилось дело «русского шпиона»

В России уверены, что, сфабриковав обвинения против Михаила Бочкарева, норвежские спецслужбы сели в лужуФото: Terje Pedersen/EPA/ТАСС
Власти Норвегии решили отпустить сотрудника аппарата Совета Федерации Михаила Бочкарева, который месяц назад был задержан по подозрению в шпионаже. Наказания для Бочкарева добивалась норвежская полиция безопасности, но в пятницу она резко передумала. Что могло послужить тому причиной и пройдет ли этот скандал бесследно для российско-норвежских отношений? Подробности...
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Шесть важных особенностей оружия керченского стрелка

Помповое ружье турецкой фирмы Hatsan. Возможно, именно его и использовал РосляковФото: hatsan.com.tr
Трагедия в Керчи заставила задуматься не только об исполнителе этого чудовищного преступления, но и об оружии, которое он выбрал для своей цели. Хотя официальных заявлений на эту тему еще не было, по появившимся фотографиям модель ружья можно с большой долей вероятности опознать. А также предположить, почему убийца выбрал именно это оружие, а не какое-либо другое. Подробности...
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Взятка православным храмом обнажила ссору украинских раскольников

Андреевская церковь известна в том числе по комедии «За двумя зайцами»Фото: "За двумя зайцами"/
Киевская киностудия имени А. П. Довженко
Известная на весь мир визитная карточка Киева – Андреевская церковь – по решению украинских политиков была передана Константинопольскому патриархату в безвозмездное пользование. Юристы говорят о незаконности такого щедрого подарка, а оппозиционные политики – о взятке патриарху Варфоломею со стороны Порошенко. Так ли это на самом деле и стоит ли ожидать аналогичных событий в будущем? Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Как я едва не стал убийцей

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Когда я стал алтарником в церкви и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе начали меня откровенно травить. Сижу на исповеди, думаю: мог бы – перестрелял бы всех, прости меня, Господи. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

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Наталья Мкртчан, политический обозреватель
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          Алексей Чадаев

          Как я едва не стал убийцей

          Алексей Чадаев
          директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
          		 19 октября 2018, 17:00

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          Когда я стал алтарником в церкви в свои 11 лет и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе, и без того недолюбливавшие малолетку-выскочку-отличника (они все были на два года старше), начали меня откровенно травить.

          Травили самыми разными способами – наиболее креативным было подложить в школьный рюкзак пакетик с блевотиной, растекающейся по учебникам и тетрадям.

          А чаще просто били – с тезисом «А чо у тебя волосы длинные, ты что, девочка?».

          И вот однажды сижу на банкетке в перемену, читаю учебник. Подходит здоровенный такой Ваня К. с улыбающейся рожей, берет меня за волосы и начинает с прибаутками таскать из стороны в сторону. Остальные ржут.

          Прямо из положения сидя потихоньку завожу левый ботинок ему за ахилл и резко бью правой в коленную чашечку (научил кто-то, не помню уже кто). Он летит к противоположной стене и бьется об нее затылком. Теряет сознание.

          Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

          Сотряс. Ну, оклемался через какое-то время. Я у директора. В классе большинство за Ваню, его родители, мои родители – все как обычно в таких ситуациях.

          Каюсь с постной рожей батюшке на исповеди, что не подставил левую щеку, а сам думаю: блин, мог бы – вообще бы их всех перестрелял нахрен, прости меня, Господи.

          Хорошо, что не было тогда интернетов, где подобного рода эмоции могли обрести практическое измерение. Были б, не спасли бы никакие металлоискатели и охрана на входе, а равно и завучи с духовниками.

          Дети – они такие. Единственная надежная защита от «колумбайнов» – это умный, чуткий и проницательный школьный учитель, который может с такими ситуациями работать. И поэтому я бы не в рамки сейчас больше вкладывался, а в учителей.

          Источник: Блог Алексея Чадаева


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