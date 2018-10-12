Как я едва не стал убийцей

Когда я стал алтарником в церкви в свои 11 лет и отпустил длинные волосы, мои одноклассники в совшколе, и без того недолюбливавшие малолетку-выскочку-отличника (они все были на два года старше), начали меня откровенно травить.

Травили самыми разными способами – наиболее креативным было подложить в школьный рюкзак пакетик с блевотиной, растекающейся по учебникам и тетрадям.

А чаще просто били – с тезисом «А чо у тебя волосы длинные, ты что, девочка?».

И вот однажды сижу на банкетке в перемену, читаю учебник. Подходит здоровенный такой Ваня К. с улыбающейся рожей, берет меня за волосы и начинает с прибаутками таскать из стороны в сторону. Остальные ржут.

Прямо из положения сидя потихоньку завожу левый ботинок ему за ахилл и резко бью правой в коленную чашечку (научил кто-то, не помню уже кто). Он летит к противоположной стене и бьется об нее затылком. Теряет сознание.

Сотряс. Ну, оклемался через какое-то время. Я у директора. В классе большинство за Ваню, его родители, мои родители – все как обычно в таких ситуациях.

Каюсь с постной рожей батюшке на исповеди, что не подставил левую щеку, а сам думаю: блин, мог бы – вообще бы их всех перестрелял нахрен, прости меня, Господи.

Хорошо, что не было тогда интернетов, где подобного рода эмоции могли обрести практическое измерение. Были б, не спасли бы никакие металлоискатели и охрана на входе, а равно и завучи с духовниками.

Дети – они такие. Единственная надежная защита от «колумбайнов» – это умный, чуткий и проницательный школьный учитель, который может с такими ситуациями работать. И поэтому я бы не в рамки сейчас больше вкладывался, а в учителей.

Источник: Блог Алексея Чадаева