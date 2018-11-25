Российские специалисты войск РХБЗ подтвердили заражение местности в Алеппо

Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты подтвердили факт заражения химическими веществами местности в сирийском городе Алеппо после обстрела со стороны боевиков, сообщил представитель войск РХБЗ подполковник Константин Потемкин.

«Специалисты войск РХБЗ благодаря использованию газоанализаторов подтвердили факт заражения местности химическими веществами», – приводит его слова ТАСС.

Потемкин сообщил, что российские специалисты РХБЗ ведут постоянный мониторинг в жилых кварталах сирийского города Алеппо. «Транспортной авиацией была переброшена мобильная диагностическая группа из состава химического лабораторного комплекса российской авиабазы «Хмеймим». <…> Сейчас в жилых районах Алеппо работает специальная машина радиационной, химической и биологической разведки, которая ведет постоянный мониторинг химической обстановки [в городе]», – сообщил он.

По его словам, российские военнослужащие «неоднократно фиксировали факты доставки организацией «Белые каски» в Идлибскую зону деэскалации отравляющих веществ для осуществления провокаций» для последующего обвинения правительственных сил Сирии.

Напомним, вечером в субботу, 24 ноября, боевики, находившиеся в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с отравляющим веществом, предположительно, хлором. По разным данным, госпитализированы от 70 до 107 мирных жителей.

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