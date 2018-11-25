ВКС России ударили по артиллерии боевиков в Идлибе

После обнаружения разведкой в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб огневых средств, из которых было атаковано Алеппо, российские ВКС нанесли удары по позициям террористов, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Разведкой российской группировки войск в Сирийской Арабской Республике в демилитаризованной зоне провинции Идлиб обнаружены огневые средства, из которых боевиками незаконных вооруженных формирований наносились удары с применением отравляющих веществ по городу Алеппо, а также выявлены признаки подготовки к их повторному применению», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, самолеты ВКС России нанесли удары по выявленным позициям артиллерии террористов.

Турецкую сторону предупредили о нанесении ударов заранее по «горячей линии связи».

«В результате авиаударов все цели боевиков уничтожены», – отметили в Минобороны.

Ранее стало известно об ударе боевиков по Алеппо с использованием отравляющих снарядов, 107 человек пострадали. Армия Сирии также нанесла ответные удары по боевикам.