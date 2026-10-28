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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем Европа пытается помешать России в Арктике

    Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Легализация онлайн-казино – путь к разорению государства

    Иногда люди верят, что индустрия порока после ее легализации перестанет быть рассадником криминала, а бандиты, поставлявшие запретные услуги, превратятся в почтенных бизнесменов, платящих налоги и отчисляющих на благотворительность. Как показывает опыт, это не так.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США превращают Филиппины в антикитайский таран

    Чем глубже американское присутствие, тем больше шансов, что первый удар Китая придется по филиппинской территории. Кто бы ни победил в большой игре, тарану будет хуже всех.

    2 комментария
    28 октября 2026, 13:14 • Новости дня

    Израильскую компанию заподозрили в слежке за пользователями Starlink

    Reuters: Израильская фирма шпионила за пользователями Starlink через рекламу

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Специалисты по кибербезопасности заподозрили израильскую рекламную компанию Discover-Tech в использовании цифровых объявлений для скрытого наблюдения за пользователями спутникового интернета Starlink.

    Исследователи из компании TrendAI обнаружили, что израильская фирма Discover-Tech стала одним из крупнейших покупателей цифровой рекламы, демонстрируемой пользователям сервиса Starlink. Эксперты пришли к выводу, что объявления использовались для геолокации людей, пишет Reuters.

    Анализ рекламного трафика показал, что Discover-Tech оказалась главным покупателем рекламы для пользователей Starlink более чем в 100 странах. В частности, фирма лидировала по закупкам в Сирии, Ливии, Йемене и Южном Судане, где легальный западный рекламный бизнес практически отсутствует, а терминалы спутниковой связи используются для обхода локальных блокировок.

    Канадская исследовательская группа Citizen Lab и американская компания Confiant также подтвердили причастность израильской фирмы к злоупотреблениям при показе объявлений. После публикации расследований корпорации Google и Comcast удалили Discover-Tech со своих рекламных платформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Министерство обороны США присвоило максимальный уровень угрозы действиям Израиля из-за подозрений в целенаправленной слежке за американскими чиновниками.

    В мае иранские спецслужбы обезвредили террористические ячейки израильской разведки, изъяв у боевиков арсенал оружия и терминал связи Starlink.

    В марте военные Израиля узнали местоположение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи с помощью взлома дорожных камер в Тегеране.

    28 октября 2026, 09:55 • Новости дня
    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами

    Арабские партии получили до 19 мест в Кнессете по экзитполам

    Арабские города Израиля отметили рекордный успех на выборах салютами
    @ Nedal Solila

    Tекст: Игорь Иножарский

    Лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте.

    В арабских городах Лод, Кафр-Манда и Тайбе вспыхнули салюты и прошли массовые празднования после сообщений израильских СМИ о рекордных успехах «Объединенного списка» и Объединенного арабского списка на выборах в Кнессет, передает Al Jazeera.

    По данным экзитполов, арабские партии могут получить до 19 мест в 120-местном Кнессете, а явка среди палестинских граждан Израиля достигла около 80%, что стало рекордом за десятилетия; в целом по стране проголосовали 77,7% избирателей, сообщает Al Jazeera.

    Мансур Аббас, чья партия «Раам» ранее имела пять мест и входила в правительственную коалицию в 2021–2022 годах, заявил, что рассчитывает на формирование блока против Нетаньяху из 61 депутата, и рассказал, что к его партии обращались оба основных лагеря: «С теми цифрами, которые у нас есть сейчас, правительства нет», – сказал Аббас в эфире канала Israel Channel 12.

    Биньямин Нетаньяху назвал перспективу коалиции с арабскими партиями «позором и стыдом», при этом ни его блок, ни оппозиция по экзитполам не набирали требуемый 61 мандат; бывший посол Алон Пинкас отметил, что еврейские партии заплатят цену за отказ сотрудничать с арабскими силами, а корреспондент Нур Оддех охарактеризовала выборы как «экзистенциальный момент» для палестинских граждан Израиля на фоне более чем ста законов, которые, по ее словам, закрепляют их дискриминацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидировала на выборах в Кнессет после подсчета почти половины бюллетеней. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию Нетаньяху, но не получил большинства. Избиратели Израиля во вторник начали голосование на первых парламентских выборах после нападения ХАМАС.

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    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

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    28 октября 2026, 11:54 • Видео
    Хуситы ударили планету по больному месту

    Один из ключевых нефтепроводов Саудовской Аравии подвергся ударам со стороны движения хуситов, инициатива в этой войне по-прежнему принадлежит им. И они как будто уговаривают США вмешаться.

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    27 октября 2026, 23:13 • Новости дня
    Член СПЧ: Использование «исчезающих сообщений» может стать аргументом для помещения в СИЗО

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование VPN-сервисов и мессенджеров с исчезающими сообщениями стало дополнительным аргументом для заключения фигурантов уголовных дел под стражу, сообщила член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

    Использование исчезающих сообщений и VPN-сервисов может стать основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения в СИЗО, пишет Меркачева в статье для «Московского комсомольца».

    По ее словам, следователи в ходатайствах в суд все чаще заявляют, что подозреваемый может воспрепятствовать установлению истины по делу из-за использования «мер конспирации».

    «Использование исчезающих сообщений, а также VPN, по мнению некоторых судей, может являться основанием для избрания самой жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу», – пишет правозащитница.

    В качестве примера следственные органы приводят использование программных средств анонимизации, шифрование сетевого трафика и мессенджеры со сквозным шифрованием, автоуничтожением сообщений и сокрытием списка контактов.

    Следствие считает это доводом в пользу возможного оказания подозреваемым воздействия на неустановленных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд в Москве оштрафовал VPN-провайдера на 400 тыс. рублей за нарушение правил иноагента. Летом комитет Госдумы одобрил штрафы за поиск экстремистских материалов в сети. Госдума приравняла экстремистские сообщества к экстремистским организациям.

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    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

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    27 октября 2026, 17:06 • Новости дня
    Рекордную за 53 года явку на парламентских выборах зафиксировали в Израиле

    ЦИК: Явка на парламентских выборах в Израиле побила рекорд 1973 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    К середине дня голосования на парламентских выборах в Израиле свой голос отдали почти половина избирателей, что стало рекордным показателем с 1973 года, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

    К середине дня во вторник на парламентских выборах в Израиле проголосовали более 3,2 млн человек, передает РИА «Новости». На участках в Тель-Авиве уже с утра отмечены очереди избирателей.

    «По состоянию на 14:00 проголосовали более 3,29 млн человек. Явка составляет 44,9%. Таких цифр мы не видели с 1973 года», – сообщила Центральная избирательная комиссия Израиля.

    Правом голоса на выборах обладают около 7,3 млн граждан Израиля. По всей стране открыто свыше 12 тыс. избирательных участков. Это первые выборы в государстве после нападения движения ХАМАС в октябре 2023 года и начала войны с Ираном.

    За представительство в 120-местном парламенте борются кандидаты от 36 партий, проходной барьер для попадания в Кнессет составляет 3,25% голосов. Основная политическая борьба развернулась между правящей коалицией во главе с партией «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в день голосования на фоне прогнозов о потере правящей коалицией большинства в Кнессете.

    В понедельник глава израильского правительства пригрозил Ирану и союзникам Тегерана «несоразмерными» ударами в случае попыток помешать проведению выборов.

    В воскресенье Биньямин Нетаньяху разместил сгенерированное нейросетью изображение уничтоженного атомной бомбой Тель-Авива в качестве напоминания об иранской угрозе.

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    27 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Колумбия официально вышла из Гаагской группы

    Колумбия покинула Гаагскую группу по палестино-израильскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Колумбии объявило об официальном выходе из Гаагской группы, выступающей за выполнение решений международных судов по палестино-израильскому конфликту, сообщила пресс-служба президента южноамериканской республики.

    «Правительство Колумбии объявляет об официальном выходе из состава Гаагской группы, подтверждая, что внешняя политика страны основана на демократических и исторических ценностях, а не на идеологическом активизме», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

    Гаагская группа была основана 31 января 2025 года Боливией, Колумбией, Кубой, Гондурасом, Малайзией, Намибией, Сенегалом и ЮАР. Ее целью заявлено обеспечение исполнения решений Международного суда ООН и Международного уголовного суда, связанных с ситуацией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

    Колумбия стала третьим государством, покинувшим объединение. Ранее о выходе из группы объявили Боливия и Гондурас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Колумбии попытались пресечь участие своих граждан в боевых действиях на Украине.

    В январе колумбийское руководство приняло решение перебросить силы к границе из-за возможной волны мигрантов из Венесуэлы.

    В прошлом году МИД южноамериканской республики объявил о снятии напряженности в отношениях с США.

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    27 октября 2026, 16:34 • Новости дня
    Суд отложил иск VK к Apple о возврате приложений в App Store

    Суд отложил иск VK к Apple о возврате приложений в App Store на 8 декабря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Арбитражный суд Москвы отложил на 8 декабря предварительные слушания по иску российской компании VK к структурам американской корпорации Apple с требованием вернуть ее мобильные приложения в App Store.

    Суд удовлетворил соответствующее ходатайство ответчика в лице ООО «Эппл Рус», сообщает РИА «Новости». В исковом заявлении ООО «ВК», поданном в августе, ответчиками также выступают американская Apple Inc. и ирландская Apple Distribution International Ltd.

    Ранее в компании VK сообщали, что истец требует от Apple вернуть мобильные приложения в App Store, восстановить получение уведомлений пользователями и взыскать неустойку в случае невыполнения решения суда.

    В пресс-службе суда уточнили, что речь идет о приложениях социальных сетей VK и «Одноклассники», а также сервисе VK Music.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российский интернет-холдинг VK обратился в суд с требованием обязать Apple восстановить доступ к своим сервисам и выплатить неустойку.

    Ранее ВЦИОМ выяснил, что половина владельцев смартфонов в России может отказаться от покупки техники Apple из-за удаления приложений.

    Эксперты назвали удаление VK из Google Play доказательством важности цифрового суверенитета России.

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    27 октября 2026, 16:10 • Новости дня
    Палата депутатов Италии подверглась хакерской атаке

    Giornale: Хакеры взломали старую электронную почту Мелони

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неизвестные злоумышленники атаковали информационную сеть палаты депутатов парламента Италии, получив доступ к неиспользуемому ящику электронной почты премьер-министра Джорджи Мелони.

    Злоумышленникам удалось проникнуть в сеть нижней палаты парламента и взломать старый почтовый ящик главы правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Il Foglio.

    В палате депутатов заявили об отсутствии чрезвычайной ситуации. Там отметили задействование всех мер защиты в сотрудничестве с Национальным агентством по кибербезопасности. Установленная практика предусматривает возможное временное отключение некоторых функций информационных систем.

    Атака затронула три почтовых ящика, включая адреса Мелони, депутата от партии «Братья Италии» Андреа Дельмастро и представителя партии «Лига» Паоло Форментини, пишет Giornale. Руководитель кабмина располагает служебным электронным адресом для парламентариев после переизбрания в 2022 году, однако не использует его для переписки. Рабочая почта премьер-министра защищена более совершенными системами безопасности и не пострадала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца в Риме, Турине, Милане и других итальянских городах тысячи учащихся вышли на улицы в знак протеста против курса правительства Мелони.

    В начале месяца сайт министерства иностранных дел Италии подвергся кибератаке.

    В прошлом месяце премьер-министр Италии исключила возможность досрочных парламентских выборов.

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    27 октября 2026, 16:04 • Новости дня
    Роскомнадзор опроверг планы запретить интернет для детей до 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Роскомнадзор не выступал с инициативой запретить детям младше 14 лет пользоваться интернетом, сообщила пресс-служба ведомства.

    «Ведомство не выступало с подобной инициативой. Считаем необходимым предоставлять пользователям соцсетей контент, соответствующий их возрасту», – говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, которое приводит ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах распространилась информация о том, что ведомство якобы предложило ограничить время пребывания детей в интернете. Кроме того, сообщалось, что Роскомнадзор якобы направил в комитет Госдумы по информационной политике законопроект об обязательной идентификации несовершеннолетних в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суды оштрафовали российских операторов связи на 4 млн рублей за нарушения при фильтрации интернет-трафика.

    В марте Роскомнадзор опроверг сообщения о дефиците мощностей для блокировок ресурсов. Тогда же ведомство перенаправило вопрос об ухудшении качества мобильного интернета в столице в Минцифры.

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    27 октября 2026, 14:30 • Новости дня
    Германия решила снизить зависимость от спутников Маска

    Stern: Германия решила снизить зависимость от спутниковых технологий Маска

    Tекст: Мария Иванова

    Глава военно-космического командования Германии генерал-майор Михаэль Траут заявил о необходимости снизить зависимость страны от спутниковых технологий американского предпринимателя Илона Маска.

    Германии необходимо сократить использование технологий компании SpaceX, которая контролирует работу системы связи Starlink, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Stern.

    «Мы должны обеспечить высокий уровень автономности в тех областях, которые имеют решающее военное значение», – заявил Траут.

    Генерал подчеркнул важность развития собственной спутниковой системы SatcomBW4. Этот проект оборонного концерна Rheinmetall должен обеспечить немецкие вооруженные силы стабильной связью. Государство не должно ставить свою боеспособность в зависимость от одной частной компании, резюмировал военный.

    В МИД России ранее отмечали шаги стран НАТО по использованию космического пространства для ведения боевых действий. Москва неоднократно выступала за предотвращение гонки вооружений в космосе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Болгарское национальное телевидение сообщило о подозрении двоих граждан Германии в поджоге антенн системы Starlink.

    Летом Вооруженные силы ФРГ запланировали развернуть на орбите военного конкурента сети Илона Маска.

    В марте три крупнейших европейских концерна объединились для создания аналога американской спутниковой связи для бундесвера.

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    28 октября 2026, 03:02 • Новости дня
    Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией

    Посол Израиля заявил о неизменности отношений с Россией после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что результаты прошедших в стране парламентских выборов не окажут негативного влияния на отношения с Москвой.

    Израильское руководство едино в необходимости укрепления связей с Москвой, передает РИА «Новости» комментарий израильского дипломата.

    «Я думаю, что ни один из возможных итогов выборов не повлияет на значение, которое Израиль продолжает придавать отношениям с Россией, и на наше стремление укреплять их», – подчеркнул Йосеф.

    Голосование в Кнессет состоялось во вторник. На 120 мест претендуют кандидаты от 36 партий, проходной барьер составляет 3,25%. Основная борьба развернулась между коалицией во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху вступил в день голосования на первых выборах после атак ХАМАС.

    К середине дня ЦИК страны зафиксировал рекордную с 1973 года явку избирателей. По итогам закрытия участков оппозиционный блок обошел партию премьера без получения большинства в Кнессете.

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    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

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    28 октября 2026, 10:45 • Новости дня
    Израильский эксперт объявил судный день для социологов после выборов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Политический аналитик телеканала Channel 12 Амит Сегал заявил, что расхождение между опросами и итогами выборов в 26-й Кнессет Израиля превращает многолетние прогнозы социологических служб в насмешку.

    Амит Сегал резко раскритиковал израильские социологические институты после того, как экзитполы и предварительные итоги выборов в 26-й Кнессет показали результаты, сильно отличающиеся от предвыборных опросов. «Надо признать, что для большинства социологов это Йом-Кипур», – написал он, напомнив, что опросы давали оппозиции преимущество в шесть мандатов, которое не подтвердилось, передает Israel National News.

    По словам аналитика, столь резкий разворот в расстановке сил за несколько дней невозможно объяснить обычными колебаниями общественного мнения. «Нет статистического способа объяснить, как преимущество оппозиции в шесть мандатов могло исчезнуть за четыре дня», – подчеркнул Сегал. Он добавил, что четыре года опросы рисовали картину, которая «в ретроспективе не имеет никакого отношения к реальности».

    Сегал отдельно указал на ошибки при оценке голосования арабских избирателей, отметив, что ни один из институтов не предсказал резкий рост явки среди арабского населения: «Все социологи, без исключения, не смогли выявить всплеск арабской явки». Вместе с тем он назвал двух специалистов, которые точнее других уловили усиление «Ликуда» и изменение баланса сил: Шломо Фильбера с Channel 14 и Цуриэля Шарона с Channel 15, чьи исследования, по его словам, лучше отражали реальное соотношение блоков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду лидер партии «Раам» Мансур Аббас выразил надежду, что рекордный результат арабских партий на выборах в Кнессет позволит противникам премьер-министра Биньямина Нетаньяху собрать большинство мест в парламенте. Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, по данным ЦИК Израиля, лидировала на парламентских выборах после подсчета почти 50% голосов. Во вторник, по данным экзитполов, оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, но не получил большинства в Кнессете.

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    28 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Явка на парламентских выборах в Израиле стала рекордной с 1999 года

    Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле достигла 77,7%

    Tекст: Катерина Туманова

    Итоговая явка на парламентских выборах в Израиле составила 77,7%, что является самым высоким показателем с 1999 года, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

    На выборах в Израиле проголосовали 5,7 млн граждан из 7,3 млн, имеющих право голоса. Явка на 7,1% превысила показатель выборов 2022 года, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным экзитполов, ни правящая коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ни оппозиционный блок под руководством Гади Айзенкота не получают большинства в 120-местном Кнессете. Оппозиционный блок может рассчитывать на 52 мандата, правящая коалиция – на 50.

    Большинство опросов указывает на то, что партия Нетаньяху «Ликуд» получит наибольшее количество мест – от 24 до 25 мандатов, а партия Айзенкота «Яшар» станет второй с 21–22 мандатами. Исход коалиционной борьбы могут решить арабские партии, которые набирают 17–18 мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник оппозиционный блок во главе с Айзенкотом обошел партию премьер-министра Нетаньяху по данным экзитполов.

    В понедельник Нетаньяху заявил о готовящихся попытках помешать парламентским выборам.

    Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией.

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    28 октября 2026, 06:37 • Новости дня
    США направили в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot

    WSJ: США перебросили в Израиль дополнительную систему ПВО Patriot из Техаса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон решил передислоцировать зенитный ракетный комплекс из Техаса для укрепления противоракетной обороны еврейского государства.

    Американские вооруженные силы решили направить систему в Израиль, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    В следующем месяце на Ближний Восток прибудет дополнительная авианосная группа. Она присоединится к примерно 20 военным кораблям США, которые уже находятся в регионе.

    Эти шаги призваны предоставить президенту США Дональду Трампу различные варианты действий в случае возобновления военной операции против Ирана. Ранее американская администрация фактически сигнализировала о переходе к попытке экономического удушения исламской республики посредством санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США предупредили арабские страны Персидского залива о возможной военной кампании против Ирана.

    Затраты американской стороны на ведение боевых действий достигли 47 млрд долларов.

    Во вторник боевая авиация США сосредоточила вблизи Ирана около 250 боевых самолетов.

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