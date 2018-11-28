Россия предупредила о провокации ИГ с целью спровоцировать удар США по Сирии

Боевики «Исламского государства*» собираются провести против курдских сил в Сирии химическую, чтобы спровоцировать удар США по сирийским войскам, сообщило Минобороны России.

Минобороны сообщает, что в Сирию прибыли 11 террористов, которые подготовлены за рубежом. Они занимаются наполнением мин химическими веществами, передает ТАСС.

«Изготовленные химические боеприпасы предназначены для обстрела позиций курдских «Сил демократической Сирии» (СДС), ведущих при поддержке США боевые действия против террористов в районе н. п. Хаджин, провинция Дейр-эз-Зор», – сообщили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что обстрел позиций СДС должны произвести боевики ИГ* с направления, где сейчас дислоцированы сирийские проправительственные формирования. Это необходимо для того, чтобы «спровоцировать по ним массированные удары авиации США», заявили в Минобороны.

«Для своевременного выявления угрозы отравления мирных жителей химическими веществами в провинцию Дейр-эз-Зор будет направлен мобильный комплекс радиационной, химической и биологической разведки с российскими специалистами», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

На прошлой неделе обстрел с применением отравляющих снарядов произошел в Алеппо, в результате пострадали более 100 человек. В Совфеде возложили ответственность за обстрел на США.