Южные пригороды Дамаска подверглись ракетным ударам

Системы ПВО Сирии открыли огонь по вражеским целям над юго-западным пригородом Дамаска Эль-Кисва и сбили несколько ракет, сообщил сирийский военный источник.

По информации SANA, ракетная атака по территории Сирии продолжается, зенитные войска ведут огонь по целям противника в регионе к югу от Дамаска, передает ТАСС.

По сведениям телеканалов Al Mayadin и Al Hadas, ракетные удары нанесены израильскими ВВС, которые атаковали иранские военные объекты в окрестностях Дамаска.

По данным сирийского правительственного телеканала Surya, до сих пор ни одна из ракет противника не достигла цели, сирийские системы ПВО успешно отражают ракетный удар по юго-западному пригороду Дамаска.

Военный эксперт, отставной генерал Махмуд Абдель Салям заявил, что сирийские зенитчики при отражении атаки используют зенитно-ракетные комплексы С-200.

Ранее стало известно, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел трехчасовую разведку вдоль российских баз в Сирии, в это же время вблизи сирийского побережья курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.