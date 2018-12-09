Сирийская ПВО отразила атаку на аэропорт Дамаска

Система противовоздушной обороны Сирии в воскресенье, 9 декабря, отразила атаку на международный аэропорт Дамаска, сообщают сирийские СМИ.

Первоначально информацию об отражении удара передало сирийское национальное информационное агентство SANA, однако позднее новость пропала с их сайта. Тем не менее, о том, что сирийские ПВО поразили «вражеские воздушные цели» в районе аэропорта к югу от столицы, сообщает телеканал «Аль-Маядин», передает ТАСС.

Это подтверждает и телеканал Ikhbariya. «Наша (сирийская – прим. ВЗГЛЯД) ПВО отразила атаку нескольких целей в районе международного аэропорта Дамаска, к югу от города», – передает РИА «Новости» сообщение канала.

На прошлой неделе южные пригороды Дамаска подверглись ракетным ударам. Источник в органах безопасности Сирии заявил, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты. Позднее Израиль опроверг эти утверждения. Позже в Сети появилось видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки.