Отражение сирийской ПВО ракетной атаки попало на видео

Опубликованы кадры действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском.

Момент запуска одной из зенитных ракет и, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты сняли очевидцы. На видео слышны разрывы, а в небе видны вспышки.

В четверг вечером южные пригороды Дамаска подверглись ракетным ударам. Источник в органах безопасности Сирии заявил, что южнее Дамаска комплексами ПВО страны были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты. Позднее Израиль заявил, что данная информация неверна.