Военные в Сирии пострадали в результате авиаударов Израиля

В окрестностях Дамаска воздушные атаки продолжались беспрецедентные 1,5 часа, сообщают СМИ.

ПВО Сирии сбили несколько целей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.

Сирийскую территорию атакуют через воздушное пространство Ливана. Под ударом оказались западные пригороды Дамаска.

SANA передает, что удары наносят ВВС Израиля, большинство ракет сбиты, «сирийская ПВО отразила атаку».

В Сирии пострадали трое военных, поврежден склад боеприпасов.

Портал «Ан-Нашра» сообщает, что силами ПВО Сирии поражены восемь израильских ракет. Кроме того, Израиль использовал беспилотники, передает ТАСС.

Канал «Аль-Хадас» передает, что под удар попали объекты Хезболлы и Корпуса стражей исламской революции, сражающихся на стороне сирийской армии. Не менее трех объектов уничтожены в пригородах Эль-Кисва и Димас.

По данным канала «Аль-Маядин», ударам подверглись также ливанские населенные пункты в долине Бекаа и на юге страны.

Напомним, атака началась около 22.00 вторника (23.00 мск). При этом Израиль сообщал, что задействовал ПРО против зенитной ракеты из Сирии.