Россия обвинила Израиль в создании угрозы пассажирским лайнерам

Самолеты F-16 ВВС Израиля, нанося удар по Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Провокационные действия ВВС Израиля вечером 25 декабря, когда шесть самолетов F-16, находясь в воздушном пространстве сопредельного Ливана, нанесли авиационный удар по территории Сирии, создали прямую угрозу двум пассажирским самолетам», – передает его слова РИА «Новости».

Он пояснил, что в момент нанесения авиаудара в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия) заходили нероссийские гражданские лайнеры. Для предотвращения трагедии пришлось ограничить применение сирийской армией средств ПВО и РЭБ. Это позволило авиадиспетчерам в Дамаске увести пассажирский самолет, направив его на запасной аэродром Хмеймим.

«Израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39. 14 из них были уничтожены сирийскими средствами противовоздушной обороны», – сказал Конашенков.

Конашенков добавил, что при попадании двух израильских авиабомб в логистический центр 138-й бригады сирийской армии ранения получили трое сирийских военнослужащих. Пожар был оперативно локализован.

Между тем ранее журналист Бабак Тагхвай опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, российский комплекс «Панцирь-С2» сбивает израильскую ракету над Дамаском.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля в Сирии пострадали трое военных. При этом Израиль сообщал, что задействовал ПРО против зенитной ракеты из Сирии.

В сентябре произошел инцидент с российским Ил-20 – тогда ПВО Сирии отражали израильскую атаку, однако увернувшиеся истребители подставили под удар российский самолет. В результате погибли 15 военных. После этого было принято решение о поставке в САР комплексов С-300.