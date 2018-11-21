Отражение атаки Израиля связали с российскими ЗРК под Дамаском

Журналист Бабак Тагхвай опубликовал видеозапись, на которой, как он утверждает, российский комплекс «Панцирь-С2» сбивает израильскую ракету над Дамаском.

В Twitter он заявил, что российский «Панцирь» сбил крылатую ракету «Далила».

#BREAKING: Finally I got video evidence that Pantsir-S2 SAM systems managed to shoot down Delilah cruise missiles during first round of #Israel Air Force airstrikes against a #Syrian weapon factory near #Damascus. pic.twitter.com/Uh55YuS8Pb — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 25 декабря 2018 г.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил в Twitter: «Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары».

Напомним, в результате атаки Израиля в Сирии пострадали трое военных. При этом Израиль сообщал, что задействовал ПРО против зенитной ракеты из Сирии.