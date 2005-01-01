Почему Россия не верит оправданиям Израиля

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          Минобороны РФ сделало восстановило ход событий во время гибели Ил-20 в Сирии на 3D-видеореконструкции   23 сентября 2018, 21:15
          Фото: Минобороны России/Facebook
          Текст: Никита Коваленко

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          Российское Министерство обороны представило детальную информацию по крушению Ил-20 в Сирии на основе данных объективного контроля. И наши данные абсолютно не стыкуются с версией, которую настойчиво пытается продвинуть Израиль. Почему и российские, и израильские военные твердо настроены до последнего отстаивать свои позиции?

          Минобороны России на брифинге 23 сентября представило детальную информацию об обстоятельствах гибели российского самолета в Сирии 17 сентября. Сведения основываются на данных объективного контроля воздушной обстановки, полученных с различных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке «Плотто». При этом Россия учла материалы, переданные Израилем.

          Новое сообщение дополняет и корректирует более ранние заявления российских военных. Так, официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что израильские ВВС оповестили российских коллег о планируемом ударе. Более того, по словам представителя минобороны, израильские ВВС не сообщали о местоположении своих истребителей F-16 и ввели российскую сторону в заблуждение относительно района нанесения удара – вместо расположенной на западе Латакии целью ударов был назван север Сирии. Это помешало Ил-20 выйти в безопасную зону – после предупреждения, командир воздушного судна получил указание уходить из района выполнения задачи южнее и возвращаться на базу. 

          Также Конашенков в очередной раз подчеркнул: «Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность самолета Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность истребителя F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты». И это также идет в разрез с версией ЦАХАЛ.

          В подтверждение своих слов Конашенков восстановил хронологию произошедшего. Согласно данным минобороны, израильские истребители совершили авиаудар по целям в Латакии в 21.40, после чего в 21.46 заняли зону дежурства в воздухе над сирийским побережьем. Сирийская ПВО начала осуществлять пуски ракет в 21.51. В 21.59 один из израильских истребителей начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершавшим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку. В результате этого противоракета сирийских ПВО поразила Ил-20 в 22.03 мск, затем командир экипажа доложил о пожаре на борту и начале экстренного снижения, а в 22.07 отметка самолета исчезла с экранов радиолокационных средств.

          Конашенков рассказал, что после этого израильские самолеты не ушли в свое воздушное пространство, а продолжали дежурство. В 22.29 дежурный офицер командования российской группы в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие, и потребовал вывести истребители из данного района, предупредив, что российская сторона задействует спасательные средства. И лишь в 22.40 израильские F-16 покинули эту зону. А в 22.53 (то есть через 50 минут после крушения), Израиль предложил российским военнослужащим помощь в поисках Ил-20.

          В связи с этим представитель минобороны еще раз подчеркнул, что вся вина за сбитый в Сирии разведывательный самолет Ил-20 лежит на израильских ВВС, которые либо действовали непрофессионально, либо совершили преступную халатность. По его словам, действия израильских ВВС выходят за рамки цивилизованного построения отношений, а также могли угрожать пассажирским и транспортным воздушным судам.

          Таким образом, несмотря на все старания Израиля снять с себя ответственность за катастрофу Ил-20, минобороны настаивает на своей версии произошедшего и по-прежнему винит израильтян.

          «У минобороны есть технические данные достаточно внятные и для них картина очевидна. Вообще комментариям военных следует верить, это не политики, они много раз доказывали, особенно когда они приводят технические данные, что их информация надежна», – заявил газете ВЗГЛЯД профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

          «Наше минобороны дало полностью объективную информацию», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. У российской стороны есть все показания средств объективного контроля. Это радиолокационная информация, информация, снятая с зенитно-ракетного комплекса, переговоры группы руководства полетами с экипажем – местонахождение летательных аппаратов третьей стороны, координаты нашего Ил-20. Они привязаны по месту и времени, и все это было наложено на карту, – подчеркнул эксперт. – Это первое».

          «Второе: если бы они заранее, за час хотя бы, нас предупредили, то Ил-20 просто не оказался бы там.Руководство полетами авиации вывело бы самолет из-под удара – или раньше посадили бы, досрочно прекратив выполнение задания, или вывели бы его в безопасную зону полетов на время израильской операции. И этой ситуации просто не было бы», – объяснил Бижев.

          При этом израильтяне даже после обнародования сведений российского минобороны продолжают настаивать на своей версии и заявлять о своей невиновности, апеллируя к переданным им России данным. Они также добавили, что трагический инцидент с российским военным самолетом Ил-20 не станет причиной для отказа Израиля от проведения на сирийской территории операций против военного присутствия Ирана.

          Такая настойчивость может быть связана, во-первых, с тем, что Израилю вообще не свойственно принимать на себя ответственность за свои ошибки и наказывать за них своих военных, как уже рассказывал ранее газете ВЗГЛЯД экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

          Во-вторых, в Израиле опасаются, что ответные действия России на инцидент с Ил-20 могут привести к ограничению зоны полета израильских ВВС над Сирией, что позволит Ирану укрепить позиции в регионе, а потому не хотят признавать свою вину.

          Есть и еще одна причина. «На протяжении уже трех десятилетий речь идет о поставках серьезных систем ПВО в Сирию и передаче их сирийским военным. Израиль предпринимал очень много разнообразных действий, чтобы этого не случилось. И сегодня такая перспектива снова обозначилась. Конечно, Израиль постарается этого не допустить», –подчеркнул Вадим Козюлин.

          Однако российская сторона тоже явно не намерена уступать. «Хотел бы обратить внимание тех, кто будет пытаться неверно интерпретировать или отрицать представленную информацию. У минобороны России имеются и другие неопровержимые данные о трагедии 17 сентября, подтверждающие представленные материалы брифинга», – подчеркнул Конашенков в ответ на оправдания израильтян.

          По мнению Айтеча Бижева, чтобы урегулировать ситуацию и прийти к единой версии, должна быть создана совместная комиссия для разбора этого инцидента, которая сравнит информацию обеих сторон. При этом сначала необходимо, чтобы Израиль предоставил показания средств объективного контроля.


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