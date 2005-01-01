В Израиле испугались закрытия неба над Сирией после инцидента с Ил-20

Израильское издание Haaretz предупреждает, что ответные действия России на инцидент с Ил-20 могут привести к ограничению зоны полета израильских ВВС над Сирией, что позволит Ирану укрепить позиции в регионе.

В Израиле надеются, что Россия не станет вводить запрет на полеты вблизи своих баз на севере Сирии, поскольку это перекроет доступ израильским ВВС к территориям севернее Дамаска, говорится в статье.

Издание считает, что такие меры могут привести к созданию безопасных зон для правительственных войск Сирии и «Хезболлы», а также дать возможность Ирану укрепить свои позиции в регионе, передает РИА «Новости».

В отмечается, что за последние годы Израиль привык действовать на «северном фронте» почти без остановки, несмотря на то, что его операции становились все более опасными.

Накануне Минобороны пообещало опубликовать детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у побережья Сирии, в ходе которой погибли 15 российских военных.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, смог ли Израиль доказать свою невиновность в катастрофе.