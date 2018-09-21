Смог ли Израиль доказать свою невиновность в гибели Ил-20

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21 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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Сельское хозяйство в последние годы показывало прекрасный рост. Во многом благодаря именно его успехам российская экономика выдержала все свалившиеся на нее проблемы – и санкции, и обвал нефтяных цен. Однако август стал точкой отсчета новой реальности – АПК ушел в минус. Что вернет его на путь роста? Подробности...
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Должен ли был Асад извиниться перед Путиным

Владимир Путин и Башар Асад за последние три года встречались пять разФото: Kremlin Pool/Zuma/ТАСС
Соболезнования по поводу гибели российского Ил-20 немедленно выразили даже западные страны, а вот президент Сирии с этим явно не торопился. Стоит ли упрекать в этом Башара Асада, нужно ли требовать от него еще и извинений – и есть ли тайный смысл в ответной реакции Москвы? Подробности...
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Сможет ли новая подлодка смыть позор предшественницы

Ожидается, что «Кронштадт» не повторит печальную судьбу своего предшественника – «Санкт-Петербурга»Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге торжественно спущена на воду подлодка «Кронштадт» – вторая в новом проекте «Лада». Однако первая лодка этой серии, «Санкт-Петербург», страдает целой массой недостатков и вот уже полтора десятилетия является огромной головной болью ВМФ России. Зачем же корабелы продолжают строительство кораблей столь неудачного, казалось бы, проекта? Подробности...
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Как скажется смерть президента Вьетнама на отношениях с Россией

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Во Вьетнаме на 62-м году жизни от редкого вирусного заболевания скончался президент страны Чан Дай Куанг. Он всю жизнь проработал «чекистом», пост главы государства занимал лишь два года, однако внес большой вклад в укрепление вьетнамско-российских отношений. Могут ли смертью Куанга воспользоваться те, кто хотел бы раскола между Ханоем и Москвой? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мифы и реальное значение Куликовской битвы

Егор Холмогоров, Публицист
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          Смог ли Израиль доказать свою невиновность в гибели Ил-20

          Что обсуждали главком ВКС Суровикин и его израильский коллега Норкин?   21 сентября 2018, 20:55
          Фото: twitter.com/IAFsite
          Текст: Михаил Мошкин,
          Алексей Нечаев

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          В Израиле стали появляться утечки по итогам визита главкома ВВС страны в Москву. Амикам Норкин привозил в Россию документы, доказывающие, по мнению Израиля, невиновность его летчиков в гибели российского самолета Ил-20. Однако по поводу версии израильтян есть аргументы и за, и против.

          Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в пятницу принял вернувшегося из Москвы главкома ВВС Амикама Норкина. Главком подробно проинформировал его об итогах переговоров по поводу гибели Ил-20 в Сирии, сообщает ТАСС. В канцелярии Нетаньяху уточнили, что «премьер-министр распорядился продолжать постоянные контакты с российской стороной».

          После этого сам Норкин перед прессой не появился. Вместо него от имени летавшей в Москву делегации выступил анонимный источник. Он сообщил, что на переговорах «дискуссии были профессиональны, и, как нам кажется, информация, которую мы представили, была хорошо воспринята российской стороной». У визита было две цели, – выразить соболезнования в связи с гибелью экипажа и доказать невиновность Израиля в случившемся, пишет РИА «Новости».

          Другой источник в израильской армии сообщил ранее в пятницу подробности переговоров, которые накануне вечером провели в Москве Норкин и главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин. Делегация, по его словам, привезла 40-страничный документ с информацией, опровергающей обвинения в причастности еврейского государства к крушению Ил-20. Источник сообщил, что основной причиной трагедии израильтяне называют беспорядочный огонь сирийских ПВО. «Свыше 20 сирийских зенитных ракет были выпущены, когда все наши самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве и готовились к посадке», – сказал он.

          Источник в ЦАХАЛ также ответил на упреки Москвы в том, что у российского самолета не было времени уйти от опасности из-за позднего оповещения со стороны Тель-Авива. «Мы совершенно точно дали предупреждение значительно раньше, чем за одну минуту», – сказал он.

          Напомним, версии сторон по поводу крушения Ил-20 существенно расходятся, отмечает в пятницу «Коммерсантъ». Тель-Авив утверждает, что F-16 технически не мог прикрыться тихоходным Ил-20. Истребитель F-16 летает как минимум в три раза быстрее. Есть расхождения и о времени самой атаки. По версии Москвы, Ил-20 пропал с радаров около 23.00, а в Израиле говорят, что бомбили Латакию около 22.00.

          То есть к моменту рокового для нашего самолета залпа сирийских ПВО истребители уже вернулись в воздушное пространство еврейского государства.

          Другое расхождение в том, что Ил-20, согласно информации Минобороны, летел на высоте в пять километров, а израильские истребители, как уверяют источники в Тель-Авиве, заходили на цель на низких высотах.

          Многих экспертов удивило, что со стороны Минобороны России к вечеру пятницы не последовало никаких комментариев по поводу переговоров, хотя с момента встречи прошли сутки. Впрочем, израильского военного аналитика Андрея Кожинова это не удивляет. «Логично, что со стороны Москвы не будет немедленной реакции. Эти данные необходимо было изучить не только во время трехчасового визита. Необходимо посидеть и подумать о том, что делать дальше», – сказал Кожинов газете ВЗГЛЯД. 

          Аргументы в пользу Израиля

          Что же касается ситуации с Ил-20, то у израильского эксперта не вызывает сомнений: израильская версия достоверна, «никто не собирался подставлять российский самолет». «Как написал один из самых известных военных комментаторов Израиля, который 42 года в профессии, «не было и нет командующего израильских ВВС, который изначально осознанно отдаст приказ на удар, который бы поставил под угрозу жизнь российских военнослужащих», – заключил эксперт.

          По мнению израильского аналитика, ответственность за трагедию лежит на ПВО Сирии. «Сирийская оперативная доктрина в случае действий израильской авиации действует по принципу «стреляй как можно больше, куда-нибудь да попадет». С учетом того, что у них нет абсолютно точных систем наведения, так как ракеты системы С-200 – это системы поражения цели при ее сближении, они, грубо говоря, просто наполняют воздух ракетами в надежде на то, что куда-нибудь попадут», – заявляет эксперт. 

          Кожинов напомнил: «В марте, когда наши совершали налет по иранским объектам в Сирии, сирийцы выпустили 170 ракет ПВО. Это не укладывается ни в какие каноны ведения боевых действий». 

          «Плюс им нужно отстреляться, чтобы показать контроль над своим воздушным пространством. Но это смешно, так как стрелять 40 минут «в белый свет как в копеечку», это, во-первых, просто так расходовать боезапас; во-вторых, у них не было никакой процедуры распознавания. Видимо, на радары никто внимания не обращал. Ну как можно спутать F-16 c Ил-20? – задается вопросом Кожинов. – Таким образом, либо сирийские пэвэошники абсолютно непрофессиональны, либо кто-то отдал неправильный приказ».

          Аргументы против Израиля

          Однако российские эксперты считают, что в Израиле сильно недооценивают уровень подготовки сирийских зенитчиков.

          «Стрельба в белый свет как в копеечку? Такого просто не может быть! Это же не ружье и не автомат, – возражает в интервью газете ВЗГЛЯД бывший замглавкома ВВС России Айтеч Бижев. – Без радиолокационного захвата цели головкой самонаведения (ГСН) ракета просто не полетит». Локатор подсвета цели обнаруживает цель, ГСН захватывает ее, сопровождает, и когда цель находится в зоне пуска или зоне поражения, тогда в действие вступает противоракета ЗРК.

          «Сирийские расчеты ПВО подготовлены на уровне российских. Это грамотные опытные специалисты», – подчеркивает Бижев.

          «Если говорить о ЗРК С-200, то его обслуживание, сопровождение целей требует от военнослужащих высокой квалификации. Поэтому те, кто сидел в расчете, в любом случае не дилетанты», – подтвердил газете ВЗГЛЯД руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов Института инновационного развития Антон Мардасов.

          Российскую и израильскую версии живо обсуждают и в профильных чатах. Один из блогеров, который представился офицером ВВС в отставке, вспоминает на форуме «Морская авиация есть и будет!», что и в советское время израильские ВВС применяли тактику прикрытия за самолетами противника. Иначе говоря, если обвинения Минобороны верны, налицо привычная и отработанная манера работы израильских истребителей.

          «Подобный случай был в Египте в 1969 году, – вспоминает офицер. – Мой друг Витя В. заходил на посадку на Ту-16-м в Александрии. К нему пристроились двое израильских – но не стреляли. Потом они резко ушли вниз. А ПВО дала залп, и самолету Виктора оторвали кусок крыла и элерона. С большим трудом Виктор посадил машину. Потом он получил орден Боевого красного знамени и машину «Волга».

          Офицер не сомневается в виновности пилотов Израиля. Возможно, в Латакии, как когда-то в Александрии, наши летчики «наступили опять на те же грабли». Ту-16 – это тоже тяжелая машина, как и Ил-20.

          Сам визит израильской делегации, с точки зрения Мардасова, весьма примечателен, однако всю информацию о том, как на самом деле погиб самолет, по мнению Мардасова, широкая общественность вряд ли узнает. «Такие вещи не афишируются, – убежден он. – В таких случаях озвучиваются версии, скажем так, для внутреннего и внешнего потребления. Возможно, российская сторона озвучит более критичную оценку израильской версии».


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