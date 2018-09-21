Названа главная цель визита главкома ВВС Израиля в Москву

Задачей командующего ВВС Израиля генерал-майора Амикама Норкина во время визита в Москву было опровергнуть обвинения в причастности страны к крушению Ил-20, сообщили в израильской армии.

Норкин приехал в Москву, прежде всего, для того, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью 15 членов экипажа Ил-20 и доказать невиновность Израиля в произошедшем, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в армейском командовании.

Источник сообщил, что основной причиной трагедии израильтяне считают беспорядочный огонь со стороны сирийских ПВО. «Свыше 20 сирийских зенитных ракет были выпущены, когда все наши самолеты уже находились в израильском воздушном пространстве и готовились к посадке», – сказал он.

При этом, указал он, Ил-20 находился далеко от зоны израильской операции. Действия Сирии он назвал «неразумными и непрофессиональными».

Военный ответил на утверждения Москвы о том, что у российского самолета не было времени уйти от обстрела из-за позднего оповещения со стороны Израиля. «Мы совершенно точно дали предупреждение значительно раньше, чем за одну минуту», – сказал он.

Он заверил, что страна готова предоставить любую дополнительную информацию, необходимую для установления причин трагедии.

Военный отметил, что механизм по предотвращению конфликтов между Россией и Израилем в Сирии продолжает работать, хотя не исключено внесение корректировок, если обе стороны с этим согласятся.

Он также оценил переговоры по Ил-20 с Россией. «Дискуссии были профессиональны и, как нам кажется, информация, которую мы представили, была хорошо воспринята российской стороной», – отметил он.

Кроме того, израильские военные готовы принять россиян в Израиле для расследования крушения Ил-20, передает ТАСС со ссылкой на военного представителя.

Ранее израильский военный эксперт Андрей Кожинов говорил, что истребителям F-16 не было необходимости прикрываться российским Ил-20.

В четверг командующий военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Амикам Норкин передал России информацию об инциденте с крушением Ил-20 в Сирии.

Напомним, в Минобороны считают, что из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных.