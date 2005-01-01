Главком ВВС Израиля передал России информацию о крушении Ил-20

Командующий военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Амикам Норкин передал России информацию об инциденте с крушением Ил-20 в Сирии.

«Делегация Армии обороны Израиля, которую возглавил командующий ВВС Израиля Амикам Норкин, провела несколько встреч с командующим ВВС России и высокопоставленными военными чиновниками России», –говорится в сообщении израильской армии, передает РИА «Новости».

В ходе встреч израильская сторона предоставила российским военным сведения об инциденте, в результате которого сирийскими ПВО был сбит Ил-20.

«Обе стороны подчеркнули важность интересов обеих стран и продолжения имплементации системы деконфликтизации», – добавили в Армии Израиля.

Отмечается, что встречи прошли «в благоприятной обстановке». Между израильскими и российскими военными «состоялась профессиональная, открытая и прозрачная беседа по разным вопросам».

Ранее в четверг Норкин прибыл в Москву.

Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных.