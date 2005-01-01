Главком ВВС Израиля прибыл в Москву

Командующий военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Амикам Норкин в настоящее время находится в Москве, в российскую столицу он вылетел в четверг утром в связи с катастрофой самолета Ил-20 в Сирии.

Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.

Ранее в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что израильские летчики при инциденте с российским самолетом Ил-20 в Сирии действовали по меньшей мере непрофессионально.

Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как крушение Ил-20 отразится на отношениях России и Израиля.