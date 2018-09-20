Захарова анонсировала появление новых данных о катастрофе Ил-20

Израильские летчики при инциденте с российским самолетом Ил-20 в Сирии действовали по меньшей мере непрофессионально, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, вели себя по меньшей мере непрофессионально», – приводит ее слова РИА «Новости».

Захарова заявила, что трагедия с Ил-20 над Средиземным морем потребует дополнительных разъяснений со стороны Израиля, передает ТАСС.

Она сообщила, что в ближайшее время будут обнародованы новые данные о катастрофе российского военного самолета.

Ранее в четверг министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что страна готова передать российской стороне всю информацию о действиях ВВС в момент крушения Ил-20.

Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как крушение Ил-20 отразится на отношениях России и Израиля.