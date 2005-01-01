Минобороны дало обещание по катастрофе Ил-20 в Сирии

Министерство обороны России в воскресенье, 23 сентября, опубликует детальную информацию о всех обстоятельствах катастрофы российского самолета Ил-20 у побережья Сирии, произошедшей 17 сентября.

В военном ведомстве пообещали представить «поминутную хронологию трагедии с представлением объективных данных радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября», передает РИА «Новости».

Кроме того, Минобороны расскажет о действиях израильской авиации в районе авиакатастрофы.

Ранее в Минобороны заявляли, что из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных. Задачей командующего ВВС Израиля генерал-майора Амикама Норкина во время визита в Москву было опровергнуть обвинения в причастности страны к крушению Ил-20. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, смог ли Израиль доказать свою невиновность в катастрофе.